Sparta Prag - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı hangi kanalda? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bu akşam Avrupa'daki macerasına devam edecek.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş mücadelesinde Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

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Sparta Prag - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Sparta Prag'a konuk olacak.

İlk maçı İstanbul'da 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, bu avantajını koruyup tur atlamayı planlayacak.

Epet Arena'da oynanacak maç bu gece saat 23.00'te başlayacak.

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.