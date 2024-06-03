Spalletti'den Türkiye yorumu: "Çok kaliteli bir takım"

İtalya Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Türkiye maçı öncesi ay yıldızlı ekibin kalitesini övdü.

İtalya ile Türkiye yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek

Spalletti genç oyuncularının durumunu görmek istediğini söyledi

Montella ve Türkiye'yi yorumladı

NE OLDU? İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde yarın Türkiye ile yapacakları hazırlık maçının oyuncularının son durumunu görme açısından iyi bir sınav olacağını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Spalletti şunları söyledi: "Türkiye'ye karşı oyuncularımın son durumunu görmek istiyorum. Bizim için iyi bir test olacak. Genç oyuncularımı da görmek istiyorum. Vincenzo Montella'yı çok iyi tanıyorum. Hoca olarak Türkiye'de çalıştırdığı Adana Demirspor'da da çok başarılı oldu ve kalitesini gösterdi. Türkiye çok kaliteli bir takım, çok hızlı hücum oyuncuları var. Büyük ve önemli takımlarda oynayan futbolculara sahipler. Daha önce önemli rakipleri de yendiler. Çok zorlu bir maç olacak. Yapmak istediklerimizi görmek adına çok önemli bir maç oynayacağız."

DAHA FAZLASI: Ayrıca Spalletti şunları söyledi: "EURO 2024'ten çok umutluyum. Takımım çok ciddi ve dikkatli bir şekilde çalışıyor. Yoğun bir tempoda devam ediyoruz. İyi bir yoldayız. Sorumluluğumuzun farkındayız, en iyisini yapmaya çalışacağız. Yavaş yavaş oyunumuzun oturduğunu görmek istiyorum. Dışarıda kalan oyuncuları belirlemek hiç kolay olmayacak, bu oyuncular daha sonra da kadromuzda olacaktır. Hazırlık maçları bizim için çok önemli, oyuncuların bu maçlarda istediğimiz oyuna vereceği cevap da bizim için değerli."

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SIRADA NE VAR? A Milli Futbol Takımı, yarın özel müsabakada karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak. Ay-yıldızı ekip, rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek. Saat 22.00'da başlayacak olan mücadele, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.