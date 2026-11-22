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Serie A'da Venezia maçı öncesinde Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti şunları söyledi. Açıklamalarını DAZN aktardı:

"Adımız ve sahip olduğumuz futbolcular düşünüldüğünde birçok çözümümüz var. Dengeli olmalı ve onların hızlı hücumlarına dikkat etmeliyiz; oyunlarını bunun üzerine kuruyorlar. Nicola, gittiği her yerde yeni çözümler bulmayı iyi biliyor. Conte? Ekleyecek bir şeyim yok, sahayı ve bugün kazanmayı düşünmeliyim. Juventus'u çalıştırırken bu konuşmaları istemiyorsan tek bir seçenek var: Sahaya çıkıp maçları kazanmak. Her gün televizyonda yer aldığın bir seviyeye ulaştığında bunların hepsi normal."