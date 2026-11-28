Liverpool'da hesaplar hızla değişti. Kulübün uzun vadeli sözleşmeyle geleceğini güvence altına almaya özen gösterdiği oyunculardan biri, ilk on birdeki yerini kaybetmesinin ardından Anfield'dan ayrılmaya aday hale geldi ve onu kadroda tutmanın maliyeti sorgulanır oldu.

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“Football Insider” sitesine göre Ryan Gravenberch, son aylarda ilk on birdeki yerini kaybetmesinin ardından Liverpool'dan ayrılmaya aday hale geldi. Forma süresinin azalması ve yüksek maaşı nedeniyle kulüp yönetiminin sözleşmesini uzatma kararını yeniden değerlendirebileceği düşünülüyor. Bu durum yönetimi, oyuncudan kurtulmak için uygun bir teklif aramaya yöneltebilir.

Gravenberch, dikkat çekici performanslar sergileyip takımdaki yerini sağlamlaştırmasının ardından geçen mart ayında Liverpool ile yeni bir sözleşme imzalamıştı. Ancak teknik ekipte ve oyun anlayışında yaşanan değişikliklerin ardından yerini koruyamadı. Geçen sezon orta sahanın önemli parçalarından biri olan oyuncu, kendini as kadro hesaplarının dışında buldu.

24 yaşındaki Hollandalı oyuncu, bu sezon Premier Lig'de yalnızca 4 maçta ilk on birde sahaya çıktı. Orta saha tercihlerinde Dominik Szoboszlai ve Alexis Mac Allister'in gerisine düştü, Trey Nyoni'nin A takım hesaplarına dahil olmasıyla da mevkisindeki rekabet arttı. Gravenberch ayrıca kısa süre önce sakatlandı.

Everton'ın eski CEO'su Keith Wyness, Liverpool'un oyuncunun sözleşmesini uzatma kararından pişmanlık duyuyor olabileceğini söyledi. Wyness'e göre uzun vadeli sözleşmeler zaman zaman belirli bir oyun sistemine bağlı oluyor ve teknik direktör değişikliği, kulübün bazı oyuncularla ilgili hesaplarını değiştirebiliyor. Artık takımda aynı konuma sahip olmayan Gravenberch'in durumunda da yaşanan tam olarak bu.

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2004 ile 2009 yılları arasında Everton'ın CEO'luğunu yapan ve şu anda kulüplere futbol alanında danışmanlık veren Wyness, Gravenberch'in maaşının Liverpool'u satışı düşünmeye itebilecek ek bir etken olduğunu açıkladı. Wyness'e göre bu ihtimal, özellikle kulüp artık onu temel tercihleri arasında tutmayı gerekli görmüyorsa güçleniyor. Bununla birlikte oyuncudan kadro derinliğindeki eksikliği gidermek için yararlanılması da mümkün.

Football Insider'ın “Inside Track” podcast'inde konuşan Wyness, oyuncunun geleceğiyle ilgili ocak ayında ya da gelecek yaz bir hamle beklediğini ekledi. Wyness, uygun teklifler gelmesi ve Liverpool yönetiminin, yüksek maaşı ve azalan rolü göz önüne alındığında ayrılığın kulübün mali ve sportif çıkarlarına hizmet ettiğini düşünmesi halinde, Bundesliga'ya transferin masadaki senaryolardan biri olabileceğine dikkat çekti.

Gravenberch geçen sezon tüm kulvarlarda 50 maça çıkmış olsa da mevcut durumu, Liverpool'daki serüveninin erken bitmesinin kapısını aralıyor. Kulübü sözleşmesini uzatmaya iten koşullar değiştiği için oyuncunun geleceği, önümüzdeki dönemde yönetimin vereceği kararlara bağlı olacak. Yönetim ya ona yeniden yerini kazanma fırsatı tanıyacak ya da takımda mali ve sportif alan açmak için satışa yönelecek.