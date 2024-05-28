Sözleşmesi biten Valbuena'dan transfer açıklaması! Süper Lig'den teklif...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Valbuena'dan transfer açıklaması geldi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Süper Lig'e transfer olma durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Takımına veda eden Fransız yıldızın bonservisi şu anda elinde bulunuyor.

Ne oldu?

Mathieu Valbuena, sosyal medyadan Apollon Limassol takımına şu ifadelerle veda etti:

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"Benim için veda zamanı.... Apollon'un tüm hayranlarına destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Harika bir deneyim oldu. Yeni ve son bir mücadele için heyecanlıyım"

Fanatik'ten Emre Günayı'na konuşan Mathieu Valbuena, kendisine gelen 'Türkiye'ye geri dönmeyi düşünüyor musun ve gelen teklif var mı?' soruna cevap verdi.

Ne söylendi?

Mathieu Valbuena, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Daha önceden bildiğiniz gibi Fenerbahçe kulübünde futbol oynadım. Taraftarlar beni, ben taraftarları çok sevdim. Dolayısıyla Türkiye'yi de çok seviyorum.

Orada futbol oynarken çok büyük bir keyif almıştım ve bu keyfi hala hissediyorum. Oraya dair her zaman güzel anılarım var. Bu yüzden şimdilik teklif var mı yok mu net bir şey söyleyemem ama gelecek sezon ne olacağı asla belli olmaz. Kim bilebilir ki? Bekleyip görelim."

Sezon performansı

Bu sezon Kıbrıs ekibi ile 36 maça çıkan Valbuena, 8 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.