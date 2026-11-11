Liverpool yönetimi, bu sezonun ardından sözleşmesi sona erecek olan ilk takım kaptanı Hollandalı Virgil van Dijk'in sözleşmesinin uzatılması ihtimaline ilişkin tutumunu netleştirdi.

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Van Dijk 35 yaşında ve sözleşmesinin bitmesine birkaç ay kala sözleşme yenileme konusunda bir anlaşmaya varılamaması, Hollandalı yıldızın Liverpool'daki geleceğine dair şüpheleri artırdı.

"Mundo Deportivo" gazetesi şu ifadeleri kullandı: "Liverpool'un mevcut teknik direktörü Andoni Iraola ve kulüp yönetim kurulu üyeleri, takımın kaptanına hâlâ ihtiyaç duyduğunu düşünüyor."

Iraola, Van Dijk'ın Liverpool soyunma odasına kattıklarından son derece memnun olduğunu dile getirdi; oyuncunun saha içindeki performansı da hâlâ oldukça üst düzeyde.

Ayrıca Hollanda Milli Takımı'nın kaptanı, bu sezon Premier Lig'de ilk on haftanın ardından takımının oynadığı tüm maçlarda doksan dakika sahada kaldı.

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Liverpool'un önümüzdeki günlerde Van Dijk'a, İngiliz kulübüyle sözleşmesini yenilemesi için bir teklif sunması bekleniyor.

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Fiziksel rahatsızlık nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'ndeki Yunanistan (cuma günü Amsterdam'da) ve Almanya (pazartesi günü Berlin'de) maçlarında yer almayacak olan Van Dijk, son saatlerde geleceği hakkında konuştu ve olası sözleşme yenilemesiyle ilgili şunları söyledi: "Göreceğiz. Endişeli değilim."

Stoper, sözleşmesinin yenilenmesiyle ilgili şu anda herhangi bir haber bulunmadığını açıkladı.

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Van Dijk sözlerine şöyle devam etti: "Ancak bu, herhangi bir baskı ya da benzeri bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Oynamaya ve sunduğum şeyi sürdürmeye devam etmek istiyorum. Sezonun bize neler getireceğini göreceğiz. Şu ana kadar Liverpool'da harika bir dönem geçirdim. Eğer bu durum sürerse, bu mükemmel olur. Sürmezse, başka bir kulübe giderim."

Van Dijk, o dönem Jürgen Klopp tarafından çalıştırılan Liverpool'a Ocak 2018'de Southampton'dan katılmış, Southampton bu transfer karşılığında 84,65 milyon euro almıştı.

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Liverpool oyuncusu olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ve iki Premier Lig şampiyonluğu dahil olmak üzere mümkün olan tüm kupaları kazandı ve Jordan Henderson'ın ayrılmasının ardından 2023 yılından bu yana Liverpool'un kaptanlık pazubandını taşıyor.

Hoş olmayan sürpriz

Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü İspanyol Xavi Hernandez, takımının UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki serüveninin sonuna gelmeden, kaptan Virgil van Dijk ve forvet Brian Brobbey'in fiziksel olarak hazır olmamaları nedeniyle önümüzdeki iki karşılaşmada yer almayacaklarının kesinleşmesiyle büyük bir darbe aldı.

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Hollanda Futbol Federasyonu, pazartesi günü, birinci grubun son iki haftasındaki Yunanistan ve Almanya karşılaşmaları öncesinde ikiliyi kadrodan çıkardığını açıkladı.

Van Dijk'ın yokluğu, pazar günü Liverpool'un Crystal Palace'ı 3-1 yendiği maçta forma giymesine ve bu sezon takımının Premier Lig maçlarında doksan dakika boyunca oynamayı sürdürmesine rağmen geldi; ancak Hollanda Federasyonu, oyuncunun milli takımda forma giymeye hazır olmadığını teyit etti.

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Hollanda'nın geçen ekim ayında 2-1 kazandığı Sırbistan karşılaşması, Liverpool'un savunmacısının kariyerindeki 100. milli maçtı; liderlik rolü ve savunma hattındaki önemi düşünüldüğünde, yokluğu milli takım için etkili bir kayıp anlamına geliyor.