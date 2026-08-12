Bir basın raporu, bugün çarşamba günü, Liverpool'un Avrupa kıtasında yaşanan önemli bir siyasi gelişmeden yıllar sonra bir tür ceza olarak nitelendirilebilecek bir durumla karşı karşıya kaldığını belirtti.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına ilişkin "Brexit" referandumu, 2020 yılının başlarında İngiliz transfer piyasasında köklü bir değişikliğe yol açtı; Avrupa ülkelerinin yıldızları yabancı oyuncular listesine dahil oldu ve dolayısıyla fiyatları büyük ölçüde arttı.

Bununla birlikte, İngiltere Premier Lig çalışma izni prosedürlerini hızlandırmak için bazı boşluklar bulmayı başardı, ancak sistem kusurlardan arınmış değil ve 2008 yılında Viyana'da doğan Ifeanyi Ndukwe bunun etkilerini yaşıyor.

Ndukwe'nin adı ilk kez son 17 Yaş Altı Dünya Kupası sırasında öne çıktı. Aslında, Portekiz'e final maçında zorlukla mağlup olan Avusturya Milli Takımı'nda, Johannes Moser ile birlikte asli bir oyuncuydu.

O ana kadar Avusturya Milli Takımı turnuva boyunca yalnızca bir gol yemişti ve bu gol grup aşamasında Yeni Zelanda karşısında olmuştu. Ndukwe ayrıca son 16 turunda İngiltere ağlarına bir gol attı.

Ndukwe: Liverpool için geleceğe yatırım

Performansı fark edilmeden geçmedi ve Liverpool geleceğe yönelik bir yatırım olarak onunla anlaşmak için harekete geçti. Henüz hiçbir resmi maç oynamadığı Austria Wien kulübüne üç milyon euro ödedi. İlk maçı geçtiğimiz mayıs ayına kadar ertelendi ve bu da Liverpool'un onu asli oyuncu olarak kaydetmesini engelleyen başlıca sebeplerden biri.

İngiliz Yayın Kuruluşu'na (BBC) göre, geçtiğimiz mart ayında on sekiz yaşına giren Ndukwe, Birleşik Krallık'ta çalışma izni alma koşullarını karşılamıyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından, yabancı oyuncular çalışma vizesi alabilmek için İngiltere Futbol Federasyonu'nun onayına ihtiyaç duyuyor.

Bu onay, esas olarak büyük liglerdeki katılımları değerlendiren, asgari 15 puan gerektiren bir puan sistemine dayanıyor. Oyuncunun UEFA sıralamasındaki yeri ne kadar yüksekse, aldığı puan da o kadar artıyor.

Ancak tek yöntem bu değil. "Seçkinlik oyunu" sisteminde yeterli puanı alamayan oyunculara ayrılmış, "elit için üstün katkı kontenjanları" olarak adlandırılan bir yöntem de var.

En fazla dört kontenjan bulunuyor ve bunlar, İngiliz oyuncuların bir önceki sezon takımdaki katılımına göre belirleniyor. Oyuncunun oynanan dakikaların yüzde 35'ine ulaşması gerekiyor, ancak Liverpool bu koşulu yerine getiremedi ve yalnızca bir kontenjan elde edebildi; o da Moor Talla Ndiaye'ye tahsis edildi.

Liverpool bu durumun tamamen farkındaydı ve Ndukwe'yi kiralık olarak göndermeyi planlamıştı. Bununla birlikte, Andoni Iraola yeni sezon hazırlık dönemi boyunca, Joe Gomez, Jarell Quansah ve Leoni'yi de içeren savunmanın merkezindeki çok sayıda sakatlık nedeniyle ona güvendi ve performansı herkesi hayran bıraktı.

Liverpool'da van Dijk'in halefi

Van Dijk, savunmanın merkezinde birlikte oynadıkları Monaco maçının ardından şunları söyledi: "O muhteşem bir yetenek ve öğrenmeye istekli. Son birkaç günde onunla kısa bir süre konuştum."

O gün, Liverpool mağlup olmasına rağmen, Ndukwe Anfield sahasında neden van Dijk'in halefi olma kapasitesine sahip olduğunu gösterdi.

1,98 metrelik boyuna rağmen, Virgil'i andıran bir çeviklikle hareket ediyor, sahanın geniş bir alanını kaplıyor, hava toplarına hakim oluyor ve daha da önemlisi, sadece varlığıyla bile rakipler için bir tehdit oluşturuyor.

Monaco maçında, yalnızca ilk yarıda altı savunma müdahalesi yaptı ve tüm ikili mücadelelerini kazandı (4/4). Bunun yanı sıra, yalnızca bir pasta hata yaptı (23/24).

Elit seviyede deneyimden yoksun, on sekiz yaşında genç bir savunmacı izlenimi vermiyor. Hatta van Dijk, kısa vadedeki mevcut durumunu sportmence kabulleniyor.

Şöyle dedi: "Kiralık olarak gönderileceğini biliyorum ve bu üzücü. Kuralları tam olarak bilmiyorum, ama gerçek şu ki kiralık olarak gönderilecek ve nereye giderse gitsin, öğrenmesi, gelişmesi ve dönüşü için hazır olması gerekiyor."

Bu durum ışığında, menajeri kiralık gönderilmesinin "Ndukwe için altın bir fırsat olabileceğini" belirtti ve "büyük Avrupa kulüplerinin ona büyük ilgi gösterdiğine" dikkat çekti.

Liverpool, gelecek ocak ayında geri dönebilmesi için gerekli puanları mümkün olan en kısa sürede toplamasını istiyor. Bununla birlikte kulüp, Ndukwe'nin değerinin farkında ve gelişimini engellemeyecek doğru kararı almaya çalışıyor.