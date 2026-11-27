Florentino Perez, Real Madrid'deki projesinde yeni bir aşamaya geçti. Gelişim potansiyeli yüksek genç oyunculara dayanan yeniden yapılanma sürecinin büyük bölümünü tamamlayan kulüp başkanı, şimdi mevcut kadronun büyük kısmının takımda kalmasını güvence altına almak için çalışıyor.

Reklam

Haberi aktaran Sport gazetesine göre Perez, geçen yaz Vinicius Junior ile yaşandığı gibi Real Madrid'in karmaşık ve kritik müzakerelere girmesinin önüne geçmeyi ve takımın temel omurgasının önümüzdeki yıllarda bir arada kalmasını güvence altına almayı amaçlıyor.

Bu planın boyutunu anlamak için takımdaki oyuncuların mevcut sözleşmelerine göz atmak yeterli. Bazı oyuncuların kulüple bağı 2030, 2031, 2032, hatta 2033'e kadar uzanıyor.

Toplamda Real Madrid ile 2030'un ötesine uzanan sözleşmesi bulunan 16 oyuncu var ve yakında 3 oyuncunun daha bu listeye katılması bekleniyor.

Yalnızca bu yıl içinde Real Madrid, aralarında Thibaut Courtois, Aurelien Tchouameni, Arda Güler ve Vinicius Junior gibi kilit isimlerin de bulunduğu 6 oyuncunun sözleşmesini yenilediğini açıkladı.

Reklam Reklam

Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesi, bu yeni dönemin en önemli dosyasıydı. Vinicius'un sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyordu ve oyuncunun kulüpte kalmasını güvence altına almak, Valdebebas'taki ofislerde müzakere masasında bekleyen en önemli konulardan biri haline gelmişti.

Related Topics

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 ALA

Mali anlaşmazlıklar, aylarca süren müzakereleri zorlaştırdı. Florentino Perez dosyayı bizzat üstlendi ve sonunda oyuncunun sözleşmesinin 2032'ye kadar uzatılmasıyla anlaşma sağlandı. Böylece Brezilyalı kanat oyuncusu, yalnızca Kylian Mbappe'nin ardından takımın en yüksek ücret alan ikinci oyuncusu oldu.

Florentino'nun gelecek planı

Reklam

Real Madrid Başkanı, tarihsel olarak sözleşme yenileme müzakerelerinde, karşı taraf kulüp için kilit bir oyuncu olsa bile sert bir tutum sergiledi. Cristiano Ronaldo ve Sergio Ramos örnekleri bunun açık göstergeleri.

Real Madrid Başkanı, kulübün iki efsanesine karşı kararlı davranmaktan çekinmedi. İkisi de sonunda kulüpten ayrılarak sırasıyla Juventus'a ve Paris Saint-Germain'e gitti. Her iki durumda da Florentino, sonuçları ne olursa olsun müzakerelerde tutumundan geri adım atmadı.

Reklam

Ancak Vinicius'un durumunda tablo biraz farklıydı. Real Madrid, en etkili oyuncularından birinin çözüm bulunmadan sözleşmesinin son yılına girmesini ve böylece kulübe hiçbir bonservis bedeli bırakmadan ayrılma imkânı elde etmesini istemiyordu.

Müzakereler, iki tarafı ortak bir zemin bulmaya ve son dönemdeki performansına rağmen oyuncunun takımdaki yerini kabul etmeye zorladı. Florentino, bazı durumlarda bir yıldızı korumanın kulübün tutumunda da belli ölçüde esneklik göstermeyi gerektirdiğini fark etmiş görünüyor.

Reklam

Bu durumun Real Madrid'in sözleşme yenileme politikasında bir emsal oluşturup oluşturmayacağı ise zamanla görülecek.

Florentino Perez, Vinicius'un sözleşmesini yenilerken Ramos ve Cristiano gibi diğer yıldızlara kıyasla daha esnek davrandı.

Reklam

Sıradaki büyük adım ise Jude Bellingham'ı işaret ediyor. İngiliz oyuncunun kulüple 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak Real Madrid bu süreyi uzatmak ve mali koşullarını iyileştirmek istiyor. Amaç, onu maaş açısından Vinicius'un bulunduğu kategoriye yerleştirmek.

Orta saha oyuncusunun önümüzdeki on yılda kulübü temsil eden en önemli yüzlerden biri olması bekleniyor. Bu nedenle Real Madrid, sözleşmesinin bu konumu yansıtmasını istiyor.

Reklam

Vinicius, Mbappe ve Bellingham üçlüsüne duyulan güven hiç değişmeden sürüyor. Ancak bu üçlü, bir araya getirildiği günden bu yana yarattığı büyük beklentileri henüz beklenen kolektif üstünlüğe dönüştürmeyi başaramadı.

Florentino Perez, takımın bu temel omurgasını yeniden yapılandırmayı hiçbir zaman düşünmedi. Sözleşme yenileme politikası da sportif projeye duyulan güvenin açık bir ilanı niteliğinde.

Reklam

Öte yandan Real Madrid, daha tecrübeli ve yaşı ilerlemiş oyuncular için farklı bir politika izliyor. Thibaut Courtois ve Antonio Rüdiger, Perez'in 30 yaşını aşmış oyunculara uygulamaya alışık olduğu yaklaşımın örneklerini oluşturuyor.

Bu politika, oyuncuların performansını ve fiziksel durumlarını yıldan yıla değerlendirmek amacıyla bir sezonluk sözleşmeler vermeye dayanıyor.

Reklam

Transferle takıma katılan bir oyuncu söz konusu olduğunda ise durum farklılaşıyor. Denzel Dumfries örneği de bunu kanıtladı.

Bu tür durumlarda kulüp, transfer bedelini muhasebe açısından sözleşme süresine yayarak amorti edebilmek için oyuncuya uzun vadeli sözleşme vermekte sakınca görmüyor.

Reklam

Sözleşme haritasında öne çıkan başka isimler de var. Fede Valverde ve Brahim Diaz, kulübün sözleşme yenileme görüşmelerinde büyük mesafe kat ettiği oyuncular arasında yer alıyor ve iki anlaşmanın da yakında açıklanması bekleniyor.

Öte yandan yeni anlaşmayla maaşında yaşanacak büyük artış nedeniyle ilginin önemli bir kısmı Bellingham'ın üzerinde.

Reklam

Arda Güler ve Tchouameni ise sözleşmelerini 2032'ye kadar uzatmıştı. Bu da Real Madrid'in büyük yıldızlarının çevresinde birkaç kuşak oyuncunun devamlılığını güvence altına almak istediği düşüncesini güçlendiriyor.

Florentino Perez'in stratejisi ekonomik ve sportif bir mantık taşıyor, ancak aynı zamanda bir zorluğu da barındırıyor: Bu oyuncu kuşağının nihayet kendisinden beklenen performansı ortaya koyması gerekiyor.

Reklam

Real Madrid, kilit oyuncularının büyük bölümünün devamlılığını güvence altına almayı başardı. Ancak şimdi bu istikrarın, kupalar kazanarak ve beklentilere ve umutlara yaraşır bir takım kurarak sahaya yansıması gerekiyor.