Marco Asensio hakkında Türkiye'de bir tartışma patlak verdi. İspanyol oyuncu, sağlık durumuyla ilgili bir tartışmanın içinde buldu kendini. Bu durum, hem oyuncunun kendisini hem de kulübü Fenerbahçe'yi müdahale etmeye ve net bir tavır almaya mecbur bıraktı.

AS gazetesi, Asensio'nun Fenerbahçe'nin son iki maçında forma giymemesinin Türkiye'de büyük yankı uyandırdığını aktardı.

Söz konusu bilgilere göre Asensio, sezon başından bu yana diz bağlarında ciddi bir sorun yaşıyor, ön çapraz bağ sakatlığı riski taşıyor, ameliyat olmak istiyor ve bu talebi Fenerbahçe'ye zaten iletmiş durumda.

Bu durum, Türkiye'de adeta bir deprem etkisi yarattı. Ancak Fenerbahçe, birden fazla ayrı açıklamayla bu haberlerin doğru olmadığını yalanladı.

Ortamı yatıştırmak ve sağlık durumunu bizzat açıklığa kavuşturmak için Asensio, Türk kulübünün sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir video mesajında bizzat konuşmaya karar verdi.

Asensio şunları söyledi: "Ameliyat olmam gerektiği iddiasını yalanlamak için buradayım. Normalde bu tür asılsız haberlere girmem, ama söz konusu olan benim sağlığım ve Fenerbahçe taraftarının coşkusu olunca müdahale etmem gerekiyor."

İspanyol oyuncu şunları vurguladı: "Ortalıkta dolaşan iddiaları tamamen yalanlıyorum. Sahada işler adım adım ilerliyor ve yakında takımla birlikte olacağım."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bir süredir buradayım ve herkesi rahatlatmak, durumu istikrara kavuşturmak istediklerini anlıyorum. Özellikle çok önemli bir maça, Beşiktaş derbisine iki gün kala. Bu yüzden her şeyin yolunda olduğunu açıklamak istiyorum ve yakında takımla birlikte olacağım."

Şu ifadelerle sözlerini tamamladı: "Sezona çok iyi başladık. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, olumlu bir dönem geçiriyoruz ve her zaman olduğu gibi tribünlerin takımın yanında olmasını umuyoruz. Her şey için savaşacağız."

Fenerbahçe bu sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Kulüp, Türkiye ligi şampiyonluğu için güçlü bir şekilde yarışmak amacıyla Greenwood, Nörgiç, Aké ve diğer isimlerle anlaşarak büyük yatırımlar yaptı.

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