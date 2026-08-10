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Söylenti nedeniyle bir tutuklama: Galatasaray ve Bayern'in yıldızı

Transfers
Süper Lig
J. Musiala
Galatasaray
Bayern Münih
Bundesliga
Türkiye
Almanya

Türk gazeteci Burhan Can Terzi, Galatasaray'ın Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala ile anlaştığına dair yanıltıcı bilgi yaymak suçlamasıyla gözaltına alındı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, gazeteci Burhan Can Terzi'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdiğini ve ardından serbest bırakılmasına karar veren mahkemeye sevk edildiğini aktardı.

Galatasaray, Burhan Can Terzi'nin yaydığı bilgileri iki kez yalanladı; ancak Türk gazeteci yayımladıklarının doğruluğunda ısrar etti. 

Galatasaray, Terzi'yi yanıltıcı bilgi yaymaya çalışmak ve Türk kulübünün transfer dosyasına ilişkin yönetimini karalamakla suçladı.

Futbol dünyasında ve basında rahatsızlık yaratan olayda Terzi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yanıltıcı bilginin aleni olarak yayılması suçuna ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı.

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23 yaşındaki Jamal Musiala'nın Bayern Münih ile 2030 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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