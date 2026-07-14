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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Tegar Paramartha

Çeviri:

"Şövalyelik mi? Jude Bellingham başbakan olsun!" - Bir İngiltere taraftarının komik tepkisi

GOAL's FanZone
İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
Norveç - İngiltere
Norveç
J. Bellingham

GOAL, bir İngiltere taraftarına Jude Bellingham’ın şövalyelik unvanını hak edip etmediğini sordu. Onun cevabı ise bunu çok daha ötesine taşıdı.

"Jude Bellingham başbakan olsun lan!"

GOAL FanZone muhabiri, Jude Bellingham'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansları nedeniyle şövalyelik unvanını hak edip etmediğini sorduğunda, bir İngiltere taraftarı anında ve çekinmeden böyle yanıt verdi.

Kısa ama muhteşem bu video, İngiltere'nin çeyrek finalde Norveç'i uzatmalarda 2-1 mağlup ettiği dramatik maçın ardından çekildi. Bellingham, bu maçta her iki golü de attı; bunlardan biri, Three Lions'ı 2018'den bu yana ilk kez yarı finale taşıyan galibiyet golüydü.

Taraftara, Real Madrid ve İngiltere’nin süperstarı için olası bir şövalyelik unvanı sorusu doğrudan yöneltildi. Cevabı, başka bir soruya gerek bırakmadı.

“Jude Bellingham şövalyelik unvanı için mi?” sorusunun ardından taraftar coşkuyla şöyle devam etti: “Jude Bellingham başbakan olsun lan!”

Dünya Kupası
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İngiltere
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Arjantin
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@goalfanzone

England fans are loving Jude Bellingham at this World Cup 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #football #worldcup #fifaworldcup #soccer

♬ original sound - GOAL's FanZone

Video, Bellingham coşkusunun zirveye ulaşmasıyla birlikte taraftarların Oasis’in “Wonderwall” şarkısını söylemeye başladığı seslerle sona eriyor — “Şimdiye kadar bir şekilde fark etmiş olmalısın…”

Bellingham, turnuvada attığı altı gol ve bir dizi “Maçın En İyi Oyuncusu” seçilmesiyle, İngiltere’nin turnuva serüveninde şu ana kadar en göze çarpan isim oldu.

İngiltere, 1966’dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline çıkmasına bir galibiyet uzaklıkta ve Bellingham bu formunu sürdürürse, ülke gerçekten de ona hangi unvanı önce vereceğini tartışmaya başlayabilir.

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