"Şövalyelik mi? Jude Bellingham başbakan olsun!" - Bir İngiltere taraftarının komik tepkisi

"Jude Bellingham başbakan olsun lan!"

GOAL FanZone muhabiri, Jude Bellingham'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansları nedeniyle şövalyelik unvanını hak edip etmediğini sorduğunda, bir İngiltere taraftarı anında ve çekinmeden böyle yanıt verdi.

Kısa ama muhteşem bu video, İngiltere'nin çeyrek finalde Norveç'i uzatmalarda 2-1 mağlup ettiği dramatik maçın ardından çekildi. Bellingham, bu maçta her iki golü de attı; bunlardan biri, Three Lions'ı 2018'den bu yana ilk kez yarı finale taşıyan galibiyet golüydü.

Taraftara, Real Madrid ve İngiltere’nin süperstarı için olası bir şövalyelik unvanı sorusu doğrudan yöneltildi. Cevabı, başka bir soruya gerek bırakmadı.

“Jude Bellingham şövalyelik unvanı için mi?” sorusunun ardından taraftar coşkuyla şöyle devam etti: “Jude Bellingham başbakan olsun lan!”

Video, Bellingham coşkusunun zirveye ulaşmasıyla birlikte taraftarların Oasis’in “Wonderwall” şarkısını söylemeye başladığı seslerle sona eriyor — “Şimdiye kadar bir şekilde fark etmiş olmalısın…”

Bellingham, turnuvada attığı altı gol ve bir dizi “Maçın En İyi Oyuncusu” seçilmesiyle, İngiltere’nin turnuva serüveninde şu ana kadar en göze çarpan isim oldu.

İngiltere, 1966’dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline çıkmasına bir galibiyet uzaklıkta ve Bellingham bu formunu sürdürürse, ülke gerçekten de ona hangi unvanı önce vereceğini tartışmaya başlayabilir.