Southgate: İngiltere, ırkçılığa karşı 2 cevap verdi

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, Bulgaristan maçında yaşanan ırkçı saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçında İngiltere, deplasmanda Bulgaristan'ı 6-0 mağlup etti. Ancak İngiltere Milli Takımı'na karşı yapılan ırkçı saldırılar, karşılaşmayı gölgede bıraktı.

İlk yarısında hakemin iki kez durdurduğu mücadelede Tyrone Mings ve Raheem Sterling saldırıların hedefindeki isimler oldu. Maç sonrası teknik direktör Gareth Southgate, bu saldırıların karşısında sonuna kadar direndiklerini ifade etti.

Southgate, "Yetkililerin olaya anında müdahale ettiğini söylemem gerek. Tribünlerin ırkçı tezahüratlarını duyar duymaz onlara söyledik. Orta ve dördüncü hakemle sürekli iletişim halindeydik. Özellikle ilk yarının tamamında ve yeniden ikinci yarıda oyuncularımla temastaydım. Bu durumun kabul edilemez olduğunu biliyoruz. Maçı kazanarak ve durumla ilgili herkesin farkındalığını arttırarak 2 şekilde cevap vermiş olduk. Oyun iki kez durduruldu. Bunun bazı insanlar için yeterli olmayacağını biliyorum ama bu süreçte bir bütün olarak kaldığımızı düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Sky Sports'a konuşan 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Tüm oyuncularımla ve ekibimle gurur duyuyorum. Bu maça saha içinde ve dışında hazırlandık. Bütün ekip nerede duracağımız ve maç esnasında neler olabileceği konusunda birleşti. Devre arasında ve maç sonunda da konuştuk. Oyuncularımız desteklendiğini hissetti. Burası zor bir platform çünkü neler yaşadığımız konusunda herkesin bizimle aynı fikirde olmayacağını biliyorum. Ama yine de büyük bir duruş gösterdiğimizi düşünüyorum. Maç 2 sefer durdu; uluslararası futbol arenasında bunun daha önce yaşandığını pek zannetmiyorum. Benim için futbolcularımızın oyuna devam etmesi çok daha büyük bir cevaptı. Hiçbir zaman tecrübe edinmemeleri gereken şeyleri yaşayan oyuncularımız var ve buna rağmen yüzlerinde bir gülümsemeyle sahayı terk ettiler; çünkü oynadıkları oyundan memnundular. Her zaman hikayenin futbolla ilgili olmasını isterler ama aynı zamanda daha büyük olacağını düşündüğüm bir şeyin parçası oldular" şeklinde sözlerini noktaladı.