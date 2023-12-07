Southend United, Ange Postecoglou'na 6 ay dayanabildi

Tottenham ile yakaladığı başarıyla bu sezon Premier Lig'de üst üste üç kez Ayın Menajeri seçilen Ange Postecoglou aynı mutluluğu FM'de yaşayamadı.

Postecoglou, Tottenham ile sezona iyi başladı

Ama Football Manager'da yüzü gülmedi

Takımı ŞL'ye taşımasına rağmen kovuldu

NE OLDU? Celtic'ten ayrıldıktan sonra bu sezon Tottenham'ın başına geçen Ange Postecoglou, Premier Lig'de üst üste 3 kez Ayın Menajeri seçilmişti. Böylece Pep Guardiola, Jürgen Klopp ve Antonio Conte'nin ardından ödülü üst üste üç kez kazanan dördüncü isim olmuştu. Ancak kendi söylediğine göre Football Manager kariyeri bu kadar mutlu geçmemiş.

NE SÖYLENDİ? Ange Postecoglou şunları söyledi: "Football Manager'da Southend United'ı Şampiyonlar Ligi'ne götürdüm. Bu benim Football Manager'a dair en büyün anım. Ama aynı zamanda en büyük kalp kırıklığım... Çünkü heykelimi dikmelerini beklerken 6 ay sonra beni kovdular."

BÜYÜK RESİM: Tottenham sezona çok iyi bir başlangıç yaparak 10 haftalık bir yenilmezlik serisi yakalamıştı. Tottenham'ın serisini 11. haftada Chelsea sonlandırdı. Ancak yine de Ange Postecoglou, Premier Lig tarihinde sezonun ilk 3 ayında bu ödülü kazanan ilk antrenör olmayı başardı.

SIRADA NE VAR? Son olarak Manchester City ile 3-3 berabere kalan Tottenham bir sonraki maçını 7 Aralık'ta West Ham ile oynayacak.