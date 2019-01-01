Southampton oyuncularından 9-0 bağışı

Leicester City'ye 9-0 mağlup olan Southampton'da teknik heyet ve oyuncular, bir günlük maaşlarını hayır kurumuna bağışladı.

, Premier Lig'in 10. haftasında konuk ettiği karşısında 9-0'lık hezimet yaşadı.

Kulüp tarihinin en ağır yenilgisi olan bu skor, aynı zamanda 131 yıllık İngiltere futbol geçmişinin en farklı deplasman galibiyeti oldu.

Haftayı lig tablosunun küme düşme hattında kapatan Southampton'da oyuncular ve teknik heyet bir günlük maaşlarını bir hayır kurumuna bağışlamaya karar verdi.

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Southampton kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bütün A takım çalışanlarının cuma günü kazandıkları paranın "Saints Foundation" adlı kulüple ortak çalışmalar yapan bir kuruma bağışlanacağı duyurldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Ralph Hasenhüttl, "Bu andan itibaren bizden başka bir mesaj olmayacak. Artık tek odağımız sıradaki maçlar" ifadeleriyle kötü sonucu geride bırakmak istediklerini söyledi.

Southampton, sıradaki maçlarında önce Lig Kupası'nda ardından Premier Lig'de ile karşılşacak.