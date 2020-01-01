Souness'ten Galatasaray bayrağı hikayesi

1996'daki Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin sahasına Galatasaray bayrağı dikerek akıllarda kalan Graeme Souness olayın hikayesini anlattı.

İskoç eski futbolcu ve teknik direkör Graeme Souness, 'ı çalıştırdığı dönemde 1996 Kupası finalinde yaşanan bayrak olayının hikayesi ile ilgili konuştu.

1995-96 sezonunda sarı kırmızılı ekibin teknik direktörlüğünü üstlenen Souness, Sky Sports News'a verdiği röportajında 'nin sahasında Galatasaray bayrağı diktiği olayı şu şekilde anlattı:

"9 ay önce oraya gittiğimde Fenerbahçe'nin başkan vekillerinden biri, geçirdiğim kalp ameliyatı sebebiyle bana 'sakat' demişti. Bir yıl sonra onların sahasında kupa kazandık. Taraftarlarımızın yanına gittik ve büyük bir bayrak verdiler. Herkes 1-2 defa bayrağı salladı, ben de salladım sonra bayrağı verecek birini bulamadım."

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

"Oyuncuların hepsi kupayı kaldırmak için orta sahanın oraya gitmişti. Elimde koca bir bayrakla oraya doğru koştum. Boşalan tribünlere baktım, sonra yöneticilerin olduğu yere baktım ve o adamın yüzünü gördüm. Ayağa kalkıyordu. 'Sana sakat kimmiş göstereceğim' diye düşündüm."

"Hayatımda yaptığım en akıllıca şey değildi. Üçüncü denememde bayrağı orta saha çizgisine diktim ve taraftarların sahaya girmek için çitlere tırmandığını gördüm. Bunun üzerine koşarak çıkış tüneline gittim ve yaptığım yanıma kâr kaldı."

"Soyunma odasına gittiğimde yarın beni kulüpten gönderirler diye düşünüyordum ama bana 'Bu kulübün başına gelmiş en harika şeydi' dediler. Hiç bu kadar bıyıklı adam tarafından öpülmemiştim. Orada Fenerbahçe'yi değil, o yöneticiyi hedef almıştım."