İskoç efsane, Liverpool ve Rangers'ın eski kaptanı Graeme Souness, Arsenal'in Nottingham Forest'ı yenmesinin ardından takımın yıldızı Bukayo Saka'ya sert sözlerle yüklendi ve İngiliz kanat oyuncusunun sürekli "numaradan yere düştüğünü" vurguladı.

Souness bu eleştirisini "Piers Morgan: Football Uncensored" programı sırasında dile getirdi. Burada Saka'yı, gerçekte herhangi bir faul görmediği halde rol yapmakla ve hakemleri kandırmakla suçladı; Arsenal oyuncusunun aşırı kolay yere düştüğünü, takım arkadaşlarının da hakemleri kararlarını etkilemek için baskı altına aldığını öne sürdü.

Souness şunları söyledi: "Saka her yerde numaradan yere düşüyor. Onun hakkında bir şey duymak istemiyorum. Topu kaybetmek üzere göründüğü anda kendini yere atmış oluyor. Bir faul olmuş gibi numara yapıyor ve benim gözümde bunu yapan herkes bir hilekârdır."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ayakta kalması gerektiği anda numaradan yere düşüyor. Ama bunu yapan tek kişi o değil. Saka'ya müdahale edildiğinde, yere düşerken bağırıyor. Hakem başta hiçbir şey olmadığını düşünüyor, ama biraz bekleyip onun hâlâ yerde olduğunu görüyor. Sonra Arsenal'in o pozisyona yakın tüm oyuncuları ellerini kaldırıp faul olduğunu haykırdığında işler daha da kötüye gidiyor."

Devamında şunları ekledi: "Hakem o anda paniğe kapılıp, faul olmamasına ve ilk içgüdüsü doğru olmasına rağmen düdüğünü çalıyor. Ama faul veriyor, çünkü şöyle düşünüyor: Bir dakika, burada anlamadığım bir şey var."

Son yaşanan olaya ilişkin yorumunda Souness şunları söyledi: "Rol yapmak (sakatlanmış gibi davranmak) evet, bir hile biçimidir. Ama bugünkü futbolda çok yaygın. 100 kişiye modern oyunda neden hoşlanmadıklarını sorsanız, yüzde 50'si rol yapmayı, diğer yüzde 50'si de video yardımcı hakem teknolojisini söyler."

İstatistikler Saka'yı destekliyor

Bu eleştiriler gelirken Saka, bu sezon Premier Lig'de en fazla faul yapılan ikinci oyuncu konumunda; 21 faulle Elliot Anderson'ın (23 faul) hemen arkasında yer alıyor. Bu durum, taraftarları açısından onun sık sık müdahaleye maruz kaldığının bir kanıtı olarak görülebilir. Haber Mirror gazetesine dayanıyor.

Ayrıca Saka, 2024 yılında Bayern Münih'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında da eleştirilerle karşılaşmıştı. Kaleci Manuel Neuer'in bir temasının ardından yere düşmüş, ancak hakem Glenn Nyberg penaltı taleplerini dikkate almamıştı.

Arsenal, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak; ardından cumartesi günü Premier Lig'de Everton'ı konuk edecek, üç gün sonra da Lig Kupası'nda Fleetwood Town ile mücadele edecek. Bu yoğun dönemde Arsenal, önümüzdeki milli ara öncesinde altı maç daha oynayacak.