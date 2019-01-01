Souleymane Youla: Galatasaray'ı şampiyon yaptılar

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarın sevdiği isimlerden biri olmayı başaran Souleymane Youla, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Souleymane Youla, Beşiktaş Dergisine verdiği röportajda geçen sezonki şampiyonluk yarışıyla alakalı sarı kırmızı taraftarları kızdıracak ifadelerde bulundu.

2005-2006 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Youla kendisinden beklenen performansı gösteremeyince sezon ortasında FC Metz'e kiralanmıştı.

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Gineli futbolcu son olarak 3. Lig ekiplerinden KVC Winkel Sport forması giydi.

Youla, geçen sezon Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili gündem yaratan ifadeler kullandı. Youla'nın açıklamaları şöyle:

"İnönü Stadı çok başkaydı"

"İstanbul'a geçen sene gittim. Bu vesile ile Vodafone Park'ı gördüm ilk defa. Çok güzel ve modern bir stat oldu. Ama İnönü Stadı'nda "Allah allah, allah allah Souleymane Youla" tezahüratı altında oynamış biri olarak taraflıyım! İşte tam da o deliliğin tam ortasında üç yüz Spartalı filmindeki gibi "This is İnönü!" (Burası İnönü) deyip adamın göğsüne tekmeyi basmadıysam iyidir."

" 'ı geçen sezon şampiyon yaptılar"

"Her haftasonu şaşmaz. O güzel dar siyah Beşiktaş formanın duvarında asılı olduğu çalışma odamda, internetten Beşiktaş sonuçlarına bakarım. Yorumları okurum ve gollerini izlerim. Galatasaray'ı geçen sezon nasıl şampiyon yaptılar hepimiz biliyoruz. Demek ki hakemler hala değişmedi. Ben ta Belçika'dan dayanamadım. 'de olsaydım bu iyi olmazdı."