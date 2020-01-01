Sosyal mesafeyi ihlal eden Hertha Berlin ceza almayacak

Almanya Futbol Birliği (DFL), gol sevinçlerinde sosyal mesafeye uymayan Hertha Berlin oyuncularına yaptırım uygulamayacağını açıkladı.

Koronavirüs arasından sonra devam eden 'nın 26. haftasında , deplasmanda 'ı 3-0 mağlup etti.

Hertha Berlin'in 58. dakikada bulduğu golün ardından oyunculardan Marko Grujic, takım arkadaşı Dedryck Boyata'yı yanağından öptü.

DFL, belirlenen sağlık protokollerine uymamalarına rağmen Hertha Berlin oyuncularına ceza vermeyeceğini açıkladı.

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DFL sözcüsü yaptığı açıklamada "Oyunculara gol sevinçleri için sadece bilgilendirme amacıyla notlar verildi. Bu yüzünden herhangi bir ceza vermeyi uygun bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Hertha Berlin'in teknik direktörü Bruno Labbadia karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada oyuncularını korumuştu.

Labbadia "Umarım izleyenler bizi anlayışla karşılar. Bugüne kadar altı defa teste girdik ve hepsi negatif sonuçlandı. En son test dün yapıldı. Duygular da bu işin bir parçası. Duygular olmayacaksa bu oyunu oynamamıza gerek yok" şeklinde konuştu.

Bu olayın dışında mücadelenin ilk yarısında yararlanamadığı gol fırsatının ardından yere tüküren Hertha Berlin oyuncusu Vedad Ibisevic'e böyle hareketlerden kaçınması önünde uyarı yapıldı.