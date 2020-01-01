Sosyal Medyada Spor: Gomis'in dikkat çeken araba plakası
21 Mayıs 2017'de Euroleague kupası Fenerbahçe'nin ellerinde yükseldi...
Takım sporları arasında ülkemize getirilmiş en büyük kupanın yıl dönümü kutlu olsun! 🏆— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) May 21, 2020
Bu onuru bize ve ülkemize yaşatan hocamız ve Euroleague şampiyonluğu posterimizde yer alan tüm sporcularımızı bir kez daha teker teker gururla hatırlıyor ve kutluyoruz. 👏 #YaşaFenerbahçe pic.twitter.com/0OdE6RyGh3
Lyon'da bir Aslan...
🦁 Bafetimbi Gomis'in plakası. pic.twitter.com/wKBbhabJa8— mackolik #EvdeKal (@mackolik) May 21, 2020
12 yıl önce bugün, Manchester United 3. Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.
🔴 #OTD in 2008, Manchester United became European champions for the 3rd time 🏆— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 21, 2020
🤔Who was #MUFC hero in Moscow? #UCL | @ManUtd pic.twitter.com/coGVLiECVn
34 yaşına basan Mandzukic'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı enfes rövaşata golü...
Mandzukic scored one of the best #UCL goals ever 🥰pic.twitter.com/sWNpAVTMFe— Goal (@goal) May 21, 2020
Real Madrid son La Liga şampiyonluğunu anıyor...
👑3⃣3⃣ On this day in 2017, we won our 33rd @LaLigaEN title!#HalaMadrid pic.twitter.com/bmWhVx2p7I— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 21, 2020
1 dakikada Harry Kane'in 2019-17 Premier Lig sezonu...
⏱️⚽ 29 goals in 60 seconds!— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 21, 2020
All of @HKane's 2016/17 @premierleague strikes!#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/oSq8xI5KEJ
Roma'dan Cengiz Ünder paylaşımı...
🐺💛 CENGO ❤️🇹🇷— AS Roma English (@ASRomaEN) May 20, 2020
@cengizunder ⚡️ #ASRoma pic.twitter.com/YLiT2xz7x4