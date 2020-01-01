Sosyal Medyada Spor: Gomis'in dikkat çeken araba plakası

21 Mayıs 2017'de Euroleague kupası 'nin ellerinde yükseldi...

Takım sporları arasında ülkemize getirilmiş en büyük kupanın yıl dönümü kutlu olsun! 🏆



Bu onuru bize ve ülkemize yaşatan hocamız ve Euroleague şampiyonluğu posterimizde yer alan tüm sporcularımızı bir kez daha teker teker gururla hatırlıyor ve kutluyoruz. 👏 #YaşaFenerbahçe pic.twitter.com/0OdE6RyGh3