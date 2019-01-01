Sosa ile 2 yıl daha

Trabzonspor, en iyi dönemlerinden birini geçiren kaptan Jose Sosa ile el sıkıştı ve sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Sezon başından beri sergilediği futbolla takımını sırtlayan isimlerden olan Jose Sosa, ile yaptığı görüşmelerde sözleşme uzatma konusunda el sıkıştı.

Fanatik'ten Serhat Demirtaş'ın haberine göre Arjantinli yıldız, Trabzonspor yönetimiyle anlaşarak sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Yıllık ücreti 3 milyon 240 bin euro olan Sosa ile aynı rakam üzerinden anlaşmaya varıldı. 3.2 milyon euro’nun dışında Sosa’ya herhangi bir maç başı ücret ödenmeyecek.

Bordo mavili yönetim, kısa zaman içinde Sosa’nın sözleşmesiyle ilgili resmi açıklamayı yapacak.

2017-2018 sezonunun devre arasında ’dan transfer edilen Sosa, bugüne kadar Trabzonspor formasıyla 74 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 65’inde 11’de olan Arjantinli futbolcu, 8 gol atarken, 10 da asist yaptı.