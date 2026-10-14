Olise, 74. dakikada rakibi Zlatko Tripic'e, sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl'in daha sonra "pislik" diye nitelendirdiği oyuncuya, sinirlenerek topu yüzüne fırlattı. Sarı kart görmesinden yalnızca birkaç saniye sonra da sarı-kırmızı kartla oyundan atıldı.

Ardından Bayern Münih, 0-2 geriye düştükten sonra büyük çabayla elde ettiği 3-2'lik üstünlüğü koruyamadı. 90. dakikada beraberlik golünü yedi ve Augsburg'daki 2-2'nin ardından bir kez daha beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Teknik direktör Vincent Kompany, normalde son derece soğukkanlı olan yıldızının hareketini "son derece aptalca" diye nitelendirdi. Kompany, Olise'ye "10 numaranın" (Tripic, editörün notu) "bugün senden daha akıllı davrandığını" da söylediğini belirtti.

Fransız oyuncunun Norveç'te "Bay Umursamaz" kimliğinden sıyrılması uluslararası basının da dikkatini çekti. İspanyol Marca, "Michael Olise sakinliği ve 'umursamaz' tavrıyla tanınır. Ancak Norveç'te öfkesine yenildi, kontrolünü kaybetti ve sonunda küçük bir olay yüzünden oyundan atıldı" değerlendirmesini yaptı. AS ise sert bir başlık attı: "Olise sorun çıkarıyor."

Michael Olise, Bayern Münih tarafından da cezalandırılacak mı?

L'Equipe, Viking'i "canlandıran" ve rakibe "yeni bir ivme" kazandıran "düşüncesiz bir hareket"ten söz ederken RMC Sport, bunu "Bayern'e pahalıya mal olan bir öfke patlaması" olarak gördü: "Normalde son derece sakin olan Michael Olise kontrolünü kaybetti."

Eberl, kırmızı kartın puan kaybı ve gelecek hafta Arsenal'e karşı oynanacak maçtaki cezanın ötesinde hücum oyuncusu için başka sonuçlar doğurup doğurmayacağı konusunda ise açık kapı bıraktı. Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi, Olise'ye kulüp içinde para cezası verilmesini "sakin kafayla" görüşeceklerini söyledi. Eberl de Olise'nin hareketini "aptalca" olarak nitelendirdi. Harry Kane ise Olise'nin "bunun sorumluluğunu üstlenmesi" gerektiğini vurguladı: "Bu bir hataydı ve hatalar olur. Bundan ders çıkarmalı."