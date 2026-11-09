Medya mensubu İbrahim Fayık, futbol federasyonunun dün Pazar günü resmen atandığını açıklamasına rağmen, yardımcı antrenör Basım Ali'nin, Ali Maher yönetimindeki Mısır Milli Takımı'nın yeni teknik ekibinden ayrılışına dair çarpıcı perde arkası bilgileri açıkladı.

Fayık, resmi "Facebook" hesabından yaptığı paylaşımda, Basım Ali'nin milli takım kampına girdiğini ve Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamındaki Malavi maçına yönelik hazırlıklara fiilen katılmaya başladığını, ardından kendisine futbol federasyonunun emriyle antrenmanlara çıkmasının yasaklandığı kararının bildirildiğini söyledi.

Fayık, Basım Ali'nin antrenmanlara katılmasının yasaklanması kararı karşısında şaşkına döndüğünü, kararı kendisine Ali Maher'in bildirdiğini belirterek bu durumun, antrenöre özellikle kampa zaten katılmış ve bir sonraki maça hazırlanmaya başlamışken uygulanan muamelenin biçimi hakkında soru işaretleri doğurduğuna dikkat çekti.

Fayık, yaşananları kınayarak sözlerine şöyle devam etti: "Yani adamı atıyorsunuz, antrenmana çıkıyor, sonra da antrenörlük lisansı meselesini mi ortaya atıyorsunuz? Peki bu zaten en baştan sizin başarısızlığınız değil mi, onu atayıp açıklamış, kampa girmiş olmanız bir mazeret değil, sonra da ona 'eşyanı topla ve git' mi diyorsunuz?".

Gelecek maçlar EGY Africa Cup of Nations Qualification 15:00 MWI

Medya mensubu, karar alınış biçimini eleştirerek sözlerine şöyle devam etti: "Madem en baştan birini atadınız, onu atamayıp işi bitirseydiniz, size bir şey diyecek biri mi var?" diyerek antrenörlük lisansıyla ilgili itirazların, Basım Ali'nin atanmasının resmen açıklanmasından ve milli takım kampına katılmasından önce halledilmesi gerektiğine işaret etti.

Futbol federasyonu, Hüsam Hasan'ın yerine görevi devralan Ali Maher yönetimindeki Mısır Milli Takımı'nın yeni teknik ekibinde Basım Ali'nin yardımcı antrenör olarak atandığını açıklamıştı; ardından antrenör, kişisel Instagram hesabından paylaştığı bir mesajla teknik ekiple yola devam etmeyeceğinden söz ederek tartışma yarattı.

Basım Ali mesajında şunları söyledi: "Her şeyden önce ve her şeyden sonra Allah'ın takdiri ve dilediği oldu, Rabbimiz hiçbir insana asla kötü bir şey yapmaz ve ben O'nun hükmüne razıyım, hamd ve şükür daima Allah'adır. İnsanlardan Kaptan Ali Maher ve aralarında yer almaktan şeref duyduğum saygıdeğer teknik ekibine destek ve arka çıkmalarını diliyorum; önlerindeki dönemde kendilerine her türlü başarıyı temenni ediyorum, onlarla birlikte olmayı ve ülkemizin milli takımını temsil etmeyi çok isterdim, çünkü ülkemizin milli takımında bulunmak ve onu temsil etmek her antrenör için büyük bir şereftir. Destek ve arka çıkmayı hak eden bu saygıdeğer ekibe her türlü başarıyı diliyorum, inşallah âlemlerin Rabbi olan Rabbimiz onları bana telafi edecektir".