"Şort skandalı"... Harry Kane, İngiltere kampında endişe yaratıyor

Harry Kane, dün Çarşamba akşamı 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda oynanan Hırvatistan maçı sonrasında sakatlığı konusunda endişeleri artırdı.

İngiltere milli takımının kaptanı, iki gol atarak Üç Aslanlar'ın Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etmesine yardımcı oldu.

Böylece Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 10'a çıkaran Kane, İngiltere'nin Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olan Gary Lineker'in toplam gol sayısına eşitledi.

"The Sun" gazetesine göre, Kane maçın ardından sol bacağının alt kısmında bir bandajla göründü.

Kendine geldikten ve giysilerini giydikten sonra stadyumda ailesini görmeye gitti, ancak şortu bacağındaki endişe verici bandajı ortaya çıkardı.

Maçın en iyi oyuncusu seçilen Kane, 90 dakikayı tam olarak oynadı ve değiştirilmedi; bu durum, önümüzdeki Salı günü Gana ile oynanacak maç için tamamen hazır olmasını umut eden İngiltere taraftarlarına moral verdi.

Ayrıca, yardımcı kaptan Declan Rice ile ilgili endişeler de var. Arsenal’in orta saha oyuncusu, sahadan topallayarak çıkarken görüldü ve yerine Morgan Rogers oyuna girdi.