Sönen parıltı, gerileyen konum: Ferran Torres çifte kâbus yaşıyor

Ferran Torres, sezonunda yeni bir darbe aldı. Form düşüşü Paris Saint-Germain'den İspanya Milli Takımı'na da uzanan forvet, giderek büyüyen bir gol krizinin içinde buldu kendini. Bu kriz, teknik direktör Luis de la Fuente'nin planlarındaki yerini tehdit ediyor ve "La Roja"nın ilk 11'indeki geleceğini soru işaretine dönüştürüyor.

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Fransız "Foot Mercato" sitesinin haberine göre, Paris Saint-Germain'de ilk 6 maçında 7 gol atarak güçlü bir başlangıç yapan Torres'in durumu dikkat çekici biçimde değişti. İspanyol forvet, ardından girdiği gol kısırlığı tünelinde üst üste 8 maçta fileleri havalandıramadı.

İspanyol golcünün yaşadığı sıkıntı, takımının milli aradan önce oynadığı Troyes maçında açıkça görüldü. Karşılaşma Paris Saint-Germain'in 1-0'lık galibiyetiyle sona ermesine rağmen Torres birden fazla gol fırsatını değerlendiremedi.

Torres'in attığı son gol, geçen 20 Eylül'de Olympique de Marseille karşısında alınan galibiyete dayanıyor. Oyuncu ayrıca Slovan Bratislava'ya attığı hat-trick'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde de gol sevinci yaşayamadı. Böylece umut vadeden başlangıç, kale önündeki etkinliğine dair soru işaretlerinin peşini bırakmadığı zorlu bir döneme dönüştü.

Başarısızlık İspanya Milli Takımı'na da uzanıyor

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Torres'in İspanya Milli Takımı'na dönüşü de düşüşünü durdurmaya yetmedi. Oyuncu, 26 Eylül'de Wembley'de oynanan İngiltere maçında net fırsatları heba etti. Attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Torres, ardından kaleci Jordan Pickford karşısında iki fırsatı daha kaçırdı.

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Güvenini yeniden kazanma fırsatı, 12 Kasım'daki Çekya maçında yeniden ayağına geldi. De la Fuente, Mikel Oyarzabal'ın yokluğunda onu ilk 11'de sahaya sürdü. Ancak Torres bu şansı değerlendiremedi, İspanya'nın 2-0'lık galibiyetinde gol atamadı ve 65. dakikada oyundan alındı.

Oyarzabal öne çıkıyor, Torres hesapların dışında

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Ardından gelen İngiltere maçı, Torres'in teknik ekibin planlarındaki konumunun gerilediğini ortaya koydu. De la Fuente, onu ilk 11'den çıkardı ve İspanya'nın 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın tamamında yedek kulübesinde tuttu.

COPE radyosunun aktardığına göre, hücum hattındaki oyuncuların tamamı hazır olduğunda Torres'in ilk 11'de forma giyme şansı, Oyarzabal'ın ona karşı üstünlüğü nedeniyle sınırlı görünüyor.

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Radyonun yorumu şöyleydi: "Ferran, bu takımda herkes fiziksel olarak en iyi durumdaysa yedek. Ama Oyarzabal hazırsa, ilk 11 oyuncusu o."

Böylece Torres'in düşüşü, Paris Saint-Germain'de yaşadığı sıkıntıyla eş zamanlı olarak milli takımdaki konumuna da yansıdı ve geçici bir gol krizi olmaktan çıktı. Teknik direktörünün güvenini ve temel hücum seçenekleri arasındaki yerini geri almak istiyorsa formunu bir an önce yeniden yakalaması gerekiyor.