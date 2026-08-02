Genç oyuncular Xavi Espart ve Alvaro Cortes, Barcelona kariyerlerinde kritik bir dönemeçle karşı karşıya. İkili, geçen sezon Alman teknik adam yönetiminde ilk kez A takımla sahaya çıkmalarının ardından, yeni sezon hazırlık döneminde teknik direktör Hansi Flick'i kendilerini A takım kadrosunda tutmaya ikna etmek için var güçleriyle çalışıyor.

İspanyol "Sport" gazetesi, özellikle Dünya Kupası'na katılan oyuncuların çoğunun izinde olmasıyla birlikte mevcut hazırlık döneminin akademi oyuncuları için altın bir fırsata dönüştüğünü yazdı. Flick, aralarında belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olan Espart ve Cortes'in de bulunduğu 17 akademi oyuncusunu St. George's Park merkezindeki kamp için yanında götürdü.

Espart geçen sezon sağ bek olarak 6 maçta forma giyerken, Cortes stoper olarak Alaves karşısında tek bir maçta sahaya çıktı. İki oyuncu da bu sezon Flick'e kendilerini kanıtlamayı umuyor; zira gözle görülür gelişimlerinin ardından artık kendilerine oldukça küçük gelen yedek takımda devam etmeleri pek olası görünmüyor.

Espart, Flick ve yönetimin beğenisini kazanıyor

Espart, Flick'in büyük beğenisini kazanan oyunculardan biri ve özellikle Jules Kounde dışında başka sağ bek bulunmaması nedeniyle ilk 11'de kalabilir. Yine de Eric Garcia ve yakında Hilal'den gelecek olan Joao Cancelo da bu mevkide oynayabilecek durumda.

Espart, çok yönlü becerileriyle öne çıkıyor; orta saha olarak da oynayabiliyor ve kısa süre önce İspanya Milli Takımı ile 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Bu durum, hem piyasa değerini hem de kulüpteki konumunu güçlendirdi.

Kaynaklar, Barcelona'nın sportif direktörünün, 30 Haziran 2028'de sona erecek olan Espart'ın sözleşmesini uzatmak ve şartlarını iyileştirmek için oyuncunun menajeriyle halihazırda temasa geçtiğini ortaya koydu. Bu da oyuncunun yönetim nezdinde sahip olduğu büyük güveni yansıtıyor.

Espart, basına yaptığı açıklamalarda kendisine sunulan fırsattan duyduğu mutluluğu dile getirerek şöyle konuştu: "Mutluyum ve zamanımın keyfini çıkarıyorum. Avrupa Şampiyonası'ndan mükemmel bir fiziksel durumda döndüm. Hedefim burada kalmak ve teknik direktörün bana olan güvenini koruması için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu kulüpte uzun yıllar geçirdim, ne yapmam gerektiğini biliyorum ve bana sunulan fırsatları değerlendireceğim."

Espart'ın, Elche'ye kiralandıktan bir yıl sonra takıma dönen Hector Fort ile ilk 11'de bir yer için rekabet ettiği görülüyor. Ancak Vilassar'dan gelen oyuncu, A takımda kaldığı sürece hangi mevkide oynadığının önemli olmadığını vurguladı.

Şunları ekledi: "Her zaman defansif orta saha olarak oynadım, ama Barcelona'da 3 yıldır bek olarak oynuyorum. Orada kendimi rahat hissediyorum ve kalmam gerekirse teknik direktörün benden istediği her mevkide oynarım. Burada kalabileceğime inanmak istiyorum. Alçakgönüllülük ve sıkı bir çalışmayla elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Cortes kalmakta ısrarlı

21 yaşındaki Alvaro Cortes ise Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin, Araujo ve Christensen gibi oyunculardan gelen sert bir rekabetle karşı karşıya olsa da, ilk 11'de kendine bir yer edinmekte ısrarlı.

Pique ve Puyol'a hayranlık duyan Aragonlu savunmacı, geçen sezonun sonuna doğru A takımla antrenmanlara katıldı ve Flick, kendisini Mendizorroza'da ilk kez sahaya sürerek ödüllendirdi. Bu durum oyuncuya büyük bir moral desteği sağladı.

Cortes, St. George's Park merkezinden yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Bu fırsatı değerlendirmek ve A takımda bir yer edinmek için buradayım. İsteğim kalmak; küçüklüğümden beri hep bunu diledim ve kulübün alacağı her kararı kabul edip saygı göstereceğim."

Zaragoza'nın evladı, "Yedek takımdaki zamanım sona erdi" diyerek başka kulüplerden teklifleri olduğunu belirtti, ancak fırsat bulursa Barcelona'da kalmayı tercih ediyor.

Şunları ekledi: "Kalmak için gerçek bir şansım olduğunu düşünüyorum; teknik direktör bana olan güvenini gösterdi." Kendisini "savunma mücadelelerinden keyif alan, birebir düellolarda rahat hisseden ve aynı zamanda topla oyuna katılıp ara pasları vermek isteyen" bir stoper olarak tanımladı.

Kritik karar

Yeni sezon hazırlık dönemi ilerledikçe, Cortes ve Espart'ın gelecekleriyle ilgili Flick'in nihai kararını beklemeleri gerekecek. İkisinin de Barcelona ile sözleşmesi 2028'de sona eriyor ve ilk 11'de yerlerini garantileyemezlerse birinin kiralık olarak takımdan ayrılması ihtimali göz ardı edilmiyor.