Genç Arjantinli Franco Mastantuono, Real Madrid'e katılmasının üzerinden bir yıldan az bir süre geçmesinin ardından, kulüpteki kariyerinde kritik bir dönemeçle karşı karşıya. Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun yeni taktiksel planları çerçevesinde kiralık olarak gönderilmesi kuvvetle muhtemel görülürken, oyuncu Santiago Bernabéu'da kalma konusundaki ısrarını sürdürüyor.

İspanyol "As" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, 18 yaşındaki Mastantuono'nun durumu Mourinho'nun göreve gelmesinden bu yana büyük ölçüde karmaşık bir hal aldı. Takımın yıldızları Vinicius Junior, Brahim Diaz, Arda Güler ve Bernardo Silva'nın gerisinde kalarak öncelik sıralamasında geriledi. Ayrıca Leipzig'den Yan Diomande'nin katılma ihtimali de üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.

Vaatlerden hayal kırıklığına

Yalnızca bir yıl önce Mastantuono, Avrupa devlerinin gözdesiydi; Real Madrid ile Paris Saint-Germain arasındaki kızışan mücadeleyi İspanyol kulübü lehine sonuçlandırmış ve teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde sağ kanatta umut vaat eden bir başlangıç yapmıştı. Ancak ilk on birdeki yerini kademeli olarak kaybetti ve sezon sonunda kendisini oyuna dahil edilme sıralamasının kıyısında buldu. Bu durum, Arjantin Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasına yol açtı.

Kiralık piyasası hareketleniyor

Real Madrid'in, Haziran 2031'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu kiralık gönderme isteğinin netleşmesiyle birlikte, ona daha fazla oyun süresi vermek için hizmetlerine talip olan kulüplerin sayısı arttı. Listenin başında Arjantin'in River Plate takımı, Inter Milan ve Stade Rennes yer alırken, bunlara son olarak iki yeni adres daha eklendi: eski teknik direktörü Álvaro Arbeloa yönetimindeki İngiliz ekibi Fulham ve İtalyan kulübü Fiorentina.

Son sınavda hayal kırıklığı yaratan performans

İşleri daha da kötüleştiren bir gelişme ise Mastantuono'nun Alcorcón'a karşı oynanan hazırlık maçında önüne çıkan fırsatı değerlendirememesi oldu. Takım 1-0 kazanmasına rağmen sönük bir performans sergiledi ve rahat görünmedi. Kazandığı penaltının ardından bile istenilen seviyeyi gösteremedi; bu da rekabet edebilme kabiliyetine dair şüpheleri derinleştirdi.

Arjantinli oyuncunun önünde iki hazırlık maçı daha var: ilki önümüzdeki salı günü Leganés'e, ikincisi ise önümüzdeki cumartesi Fiorentina'ya karşı oynanacak. Rakiplerinin yokluğunda kendini kanıtlaması gereken oyuncunun geleceği ise neredeyse kesinleşmiş durumda ve bu son fırsatların Real Madrid yönetiminin kiralık planlarını değiştirmesi pek olası görünmüyor.