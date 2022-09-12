Ne oldu? Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında mağlubiyetle ayrıldı. İki takımın da galibiyet aradığı maçta Adana temsilcisi, karşılaşmanın 10. dakikasında Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 36'yı gösterdiğinde, sahneye Trabzon adına Bakasetas çıktı ve penaltıdan topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.
Ardından ikinci yarıda da atak oyununa devam eden Adana Demirspor'da Trabzonspor'un eski oyuncusu N'diaye takımını 55. dakikada 2-1 öne taşıdı.
Trabzon, 84. dakikada geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok ile 2-2 eşitliği sağlasa da Adana temsilcisi 90+4'te Samet Akaydın'ın golüyle çekişmeli mücadeleyi 3-2 kazandı.
Büyük resim: Aldığı mağlubiyetin ardından Trabzonspor, mevcut puan sıralamasında 8. sıraya geriledi. Adana Demirspor ise 4. sıraya yükseldi.
Trabzonspor, bir sonraki hafta kendi sahasında Gaziantep FK'yı ağırlarken Adana Demirspor deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak.
Bunu biliyor musunuz?
2 - Profesyonel kariyerindeki ilk frikik golünü Trabzonspor ağlarına gönderen Kevin Rodrigues, en üst liglerde (LaLiga & Süper Lig) ilk kez bir sezonda 2+ gol attı. 🚀. pic.twitter.com/Q5RMGnwtAE— OptaCan (@OptaCan) September 12, 2022
18 - Trabzonspor'un bu sezon ligdeki ilk penaltı golünü atan Anastasios Bakasetas, Süper Lig kariyerindeki en uzun gol hasretini sonlandırdı (18 maç). Nokta. pic.twitter.com/e3sb4tWUPb— OptaCan (@OptaCan) September 12, 2022
1 - Trabzospor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor, Süper Lig'de Mayıs 1989'dan (3-1) bu yana ilk kez rakibinden 3 puan aldı. Kebap. pic.twitter.com/GDPtEslOIC— OptaCan (@OptaCan) September 12, 2022
13 - Bu sezon Süper Lig'de 13 puan toplayan @AdsKulubu, altıncı maçlar itibarıyla lig tarihindeki en yüksek puanına ulaştı. Şimşek. pic.twitter.com/xlHXWBjSe5— OptaCan (@OptaCan) September 12, 2022
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