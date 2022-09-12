Bordo-mavili ekip, son dakikalarda yediği golle Adana'dan üzgün ayrılıyor.

Ne oldu? Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında mağlubiyetle ayrıldı. İki takımın da galibiyet aradığı maçta Adana temsilcisi, karşılaşmanın 10. dakikasında Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 36'yı gösterdiğinde, sahneye Trabzon adına Bakasetas çıktı ve penaltıdan topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Ardından ikinci yarıda da atak oyununa devam eden Adana Demirspor'da Trabzonspor'un eski oyuncusu N'diaye takımını 55. dakikada 2-1 öne taşıdı.

Trabzon, 84. dakikada geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok ile 2-2 eşitliği sağlasa da Adana temsilcisi 90+4'te Samet Akaydın'ın golüyle çekişmeli mücadeleyi 3-2 kazandı.

Büyük resim: Aldığı mağlubiyetin ardından Trabzonspor, mevcut puan sıralamasında 8. sıraya geriledi. Adana Demirspor ise 4. sıraya yükseldi.

Trabzonspor, bir sonraki hafta kendi sahasında Gaziantep FK'yı ağırlarken Adana Demirspor deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak.

Bunu biliyor musunuz?

Daha fazlası için:

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: "Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla da maç yaptık"