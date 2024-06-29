Son şampiyon elendi, İsviçre ilk çeyrek finalist oldu

EURO 2024'ün ilk çeyrek finalisti İsviçre olurken son şampiyon İtalya turnuvaya veda etti.

İsviçre, EURO 2024'te namağlup

Son 18 resmi maçta sadece 1 mağlubiyet aldılar

İtalya'yı elediler

NE OLDU? EURO 2024 son 16 turu maçında İsviçre ile İtalya karşı karşıya gelirken İsviçre, 37. dakikada Remo Freuler ve 46. dakikada Ruben Vargas'ın golleriyle 2-0 kazandı. Böylece EURO 2024'ün ilk finalisti İsviçre olurken turnuvanın son şampiyonu İtalya, Avrupa Şampiyonası'na veda etti.

BÜYÜK RESİM: Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, EURO 2024'te namağlup ve son 18 resmi maçta sadece 1 mağlubiyet aldılar. İsviçre'nin çeyrek finaldeki rakibi İngiltere-Slovakya maçının galibi olacak. Murat Yakın'ın öğrencileri son dört maçta iki galibiyet alırken rakip kaleleri yedi kez havalandırdı, üç kez de kendi kalesinde gol gördü.

NE SÖYLENDİ? Maçın ardından konuşan İtalyan kaleci Donnarumma şunları söyledi: "Taraftarlardan özür dileriz. Bu kabul edilemez, tüm maç boyunca kötüydük. Gerçek bu. Kabul etmemiz lazım."

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SIRADA NE VAR? İsviçre, EURO 2024'ün çeyrek finalinde İngiltere-Slovakya maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.