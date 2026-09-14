Alman Alexander Zverev, Amerikalı Ben Shelton'ı 3 saat 33 dakika süren maçta 6-3, 7-6 (2), 5-7 ve 6-2'lik skorla mağlup ederek ABD Açık tenis turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.

Mundo Deportivo gazetesi, Zverev'in 1989'daki efsane Boris Becker'in ardından ABD Açık'ta şampiyon olan ikinci Alman olduğunu aktardı.

Zverev, son sayıyı kazandığının farkına varamadı; şampiyonluk kutlamalarına başlamadan önce birkaç saniye geçmesi gerekti.

Zverev, açılış oyununda servis kırarak üstünlüğünü kurdu. Amerikalı oyuncunun çifte hata yapmasının ardından Alman raket, ilk seti yine Shelton'ın çifte hatasıyla kazandı.

Gerginlik belirtileri Amerikalı oyuncuda çok daha belirgindi; buna karşın Zverev sakinliği ve tecrübesiyle öne çıktı. Alman oyuncu tie-break setinde kusursuzdu, ancak görevi tamamlamaya yaklaştığında içine işlemiş o temkinli eğilim yeniden ortaya çıktı; bir adım geri çekildi ve fazladan bir set oynayarak bunun bedelini ödedi.

Bu, Zverev'in Ben Shelton karşısında aldığı altıncı galibiyet oldu. Böylece Alexander Zverev, Amerikalı oyuncu karşısında 13 sete karşılık yalnızca 2 setlik bir üstünlükle tam bir tahakküm kurdu.

Alexander Zverev, dünya sıralamasının zirvesine çıkmanın adayı haline geldi. Alman raket, görünüşte 1810 puanlık farkla Jannik Sinner'in hâlâ gerisinde olsa da, bu yıl İtalyan'dan 700 puan daha fazla topladı.

Böylece Zverev, ABD Açık'ta dört büyük turnuvadaki ikinci şampiyonluğunu kazandı; bu, büyük turnuvalardan birinde üst üste üçüncü finali ve kariyerindeki altıncı finaliydi.

Alman raket, 2020'de ilk kez katıldığı ABD Açık'ın acısını da böylece gömdü. O maçta şampiyonluk elinin altındaydı ve yalnızca iki sayı uzaktaydı; ancak Avusturyalı Dominic Thiem karşısında iki set öndeyken bu avantajını değerlendiremedi.

Zverev, kariyerinde çıktığı 44 finalde 26 şampiyonluk elde etti, ancak her zaman eksik kalan şey zaferin zirvesiydi; yani dört büyük turnuvadan birinde şampiyonluk.

Bu sezon yalnızca iki şampiyonluk kazandı, ama bunlar Paris ve New York'ta geldi. Wimbledon finalini kaybetmesinin ardından, Jannik Sinner onun yolunu kesti. İtalyan bunu başka fırsatlarda başaramamıştı; nitekim bu turnuvada da başaramadı. Ayrıca Carlos Alcaraz da unvanını gerektiği gibi savunamadı ve tıpkı Roland Garros'ta olduğu gibi, İspanyol şampiyonluk için rekabet edemeden Zverev, şampiyonlar listesinde onun yerini aldı.

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