Dünya futbol camiası ve Arjantin milli takımı taraftarları, duygusal ve olağanüstü bir karşılaşmaya doğru ilerliyor. Söz konusu olan, efsane Lionel Messi'nin uluslararası kariyerindeki son sahne.

Geçtiğimiz ağustos ayının sonunda milli takımdaki futbolculuk kariyerini bitirdiğini açıklayan Albiceleste'nin kaptanı, Arjantin forması altındaki son maçını 6 Ekim'de başkent Buenos Aires'te Benin milli takımına karşı oynayacak.

Bu karşılaşma, 8 kez Ballon d'Or kazanan yıldızın 2005 yılındaki başlangıcından bu yana 203 uluslararası maça çıktığı ve 125 gol attığı tarihi bir sayfayı kapatıyor. Böylece Messi, kendi taraftarları önünde ve kendi sahasında son bir veda fırsatı yakalamış olacak.

Duyguların hâkim olduğu basın açıklamalarında Arjantin milli takımının teknik direktörü Lionel Scaloni, bu olağanüstü gecede duygulara hâkim olmanın zorluğunu itiraf etti ve "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre şöyle konuştu: "Ağlamamak son derece zor olacak."

Scaloni, takımının kaptanına "tercih ettiği ve istediği şekilde veda etme" fırsatını verme konusundaki tam kararlılığını vurguladı. Ayrıca Tango ekibinin teknik direktörü, bu onur maçının düzenlenmesi için bizzat devreye girdiğini açıkladı ve şöyle dedi: "Ben üzerime düşeni yaptım çünkü onun veda gecesinde orada olmak istiyordum ve gelecekte görevime devam edip etmeyeceğimi bilmediğim için, bu karşılaşmada yer almasını sağlamak adına elimizden gelen her şeyi yaptık."

Öte yandan, 2018 yılından beri milli takımın teknik sorumluluğunu üstlenen ve mevcut sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olan Scaloni, teknik direktörlük geleceğinin ayrıntılarına girmekten kaçındı ve şu an için bu dosyada kayda değer herhangi bir gelişme olmadığını belirtti. Ancak, töreni 26 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek olan Ballon d'Or ödüllerine değinirken çok daha net konuştu. Messi'nin tarihindeki dokuzuncu bireysel ödülü kazanma fırsatına sahip olduğu bu dönemde, Arjantinli teknik direktör tercihini net bir şekilde ortaya koydu ve şöyle dedi: "Eğer mesele gelmiş geçmiş en iyi oyuncuyu ödüllendirmekse, konu kapanmış demektir."