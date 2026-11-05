Cristiano Ronaldo'nun milli takımı bırakma kararını açıklaması, antrenörler ya da ulusal federasyonlarla yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle milli takımdaki kariyerlerini noktalayan veya belirli dönemler boyunca uzak kalan oyuncuların dosyasını yeniden açtı.

Bazı durumlarda kesin bir veda yaşanmış olsa da diğerleri sadece milli takımdan geçici olarak uzaklaşma açıklamasıyla sınırlı kaldı; oyuncular daha sonra kararlarından geri döndü ya da krize yol açan koşullar değişti.

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Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, bugün perşembe günü milli takımı bıraktığını açıklayarak 23 yıl süren kariyerine son verdi; bu süreçte 234 uluslararası maça çıktı ve 146 gol kaydederek uluslararası maç ve gol sayısında dünya rekorunu elinde bulundurdu.

Bu açıklama, Portekiz Milli Takımı antrenörü Jorge Jesus ile yaşanan krizden haftalar sonra geldi. Ronaldo, eylül ayının sonunda, maçlarda forma giymesine ilişkin aralarında anlaştıkları sözlerden antrenörün geri adım attığını öne sürerek milli takım kampını izinsiz terk etmişti.

Ancak Ronaldo daha sonra kampı terk ettiği için özür diledi ve hâlâ milli takıma katılmaya hazır olduğunu vurguladı; ardından Portekiz Futbol Federasyonu kendisine 30 günlük bir men cezası ve 255 euro tutarında para cezası verdi.

"Don"un bugünkü kararı, kariyeri etrafındaki tartışmalara bir son noktası koyarken benzer olayları da akıllara getirdi. Örneğin Kamerun kalecisi Andre Onana, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında milli takım antrenörü Rigobert Song ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından, aralık 2022'de milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

Kriz, Song'un kalecinin Kamerun'un Sırbistan ile oynadığı maçta forma giymek istemediğini söylemesiyle başladı; ardından kaleci milli takımdan çıkarıldı ve turnuvada bir daha forma giymeden Katar'dan ayrıldı.

Bu olayın ardından Onana, aralık 2022'de Kamerun Milli Takımı'ndaki kariyerinin sona erdiğini açıkladı; ancak ağustos 2023'te yeniden milli takıma döndü.

Mesut Özil: ırkçılık ve saygısızlık suçlamaları

Alman Mesut Özil, temmuz 2018'de, ülkesinin Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda grup aşamasından elenmesinin ardından, Alman Futbol Federasyonu ile yaşanan sert anlaşmazlıklar ortasında milli takımı bıraktığını açıkladı.

Özil, Dünya Kupası öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bir fotoğraf karesinde yer almasının ardından geniş çaplı eleştirilere maruz kalmış, ardından Almanya'nın turnuvadan erken elenmesiyle kriz tırmanmıştı.

Veda açıklamasında Özil, Alman Federasyonu'nu, bazı yetkilileri ve taraftarları ırkçılıkla ve Türk kökenine saygısızlıkla suçladı; geçmişi nedeniyle farklı bir muameleye maruz kaldığını belirtti.

Özil, Almanya ile 92 uluslararası maça çıktı ve bu süreçte 23 gol kaydetti; 2014 Dünya Kupası'nı kazanan takımın en önemli unsurlarından biriydi.

David Trezeguet: Domenech nedeniyle veda

Fransız David Trezeguet, temmuz 2008'de, Raymond Domenech'in Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevine devam etmesine karar verilmesinin ardından milli takımı bıraktığını açıkladı.

Fransız golcü, ülkesinin 2008 Avrupa Uluslar Kupası'na katılan kadrosundan çıkarılmış ve bu kararı kabul edilemez ve haklı gösterilemez olarak nitelendirmişti.

Fransa'nın grup aşamasından elenmesinin ardından Domenech'in görevde tutulmasına karar verilince Trezeguet, antrenörün görevde kalmasının uluslararası kariyerini sonlandırma kararının doğrudan nedeni olduğunu açıkladı.

Trezeguet, Fransa Milli Takımı ile 71 maça çıktı ve bu süreçte 34 gol kaydetti; 1998 Dünya Kupası'nı kazanan takımın bir parçasıydı ve 2000 Avrupa Uluslar Kupası finalinde İtalya karşısında galibiyet golünü kaydetti.

Hakim Ziyech: geçici veda

Faslı Hakim Ziyech, şubat 2022'de, o dönemki milli takım antrenörü Vahid Halilhodzic ile yaşadığı sert bir anlaşmazlığın ardından milli takımı bıraktığını açıkladı.

Antrenör, Ziyech'i disiplinsizlikle ve maçlarda forma giymekten kaçınmak için sakatlık numarası yapmakla suçlamış, oyuncu ise bu suçlamaları reddetmişti; milli takım kadrosundan çıkarılmasının ardından kriz daha da büyümüştü.

Ancak Ziyech'in kararı kesin değildi; Fas Federasyonu, ağustos 2022'de Halilhodzic ile yollarını ayırdı, ardından oyuncu Walid Regragui yönetiminde milli takıma geri döndü ve Fas'ın yarı finale yükseldiği Katar'daki Dünya Kupası'nda forma giydi.

Robert Lewandowski: Probierz ile kriz

Polonya Milli Takımı'nın kaptanı Robert Lewandowski, haziran 2025'te antrenör Michal Probierz ile krize girdi; zira Probierz kaptanlık pazubandını ondan alıp Piotr Zielinski'ye vermeye karar vermişti.

Golcü oyuncu o dönemde, Probierz görevde kaldığı sürece Polonya Milli Takımı'nda oynamayacağını açıkladı ve bu kararının, antrenöre ve kendisine davranış biçimine duyduğu güveni kaybetmesinden kaynaklandığını belirtti.

Ancak bu olay kesin bir milli takım vedası değil, antrenörün görevde kalmasına bağlı olarak katılımını askıya almasıydı. Birkaç gün sonra, 12 haziran 2025'te Probierz görevinden istifa etti; böylece kriz sona erdi ve Barcelona ve Bayern Münih'in eski yıldızı milli takıma geri döndü.