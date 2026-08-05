Son olarak Liverpool FC’de görev yapmıştı: Niko Kovac, görünüşe göre BVB’de takviye alıyor

Sport Bild'e göre Roderick van der Ham'ın yakında imza atması bekleniyor. 35 yaşındaki Hollandalı son olarak FC Liverpool'da görev yaptı, ancak büyük bir personel değişimi kapsamında başantrenör Arne Slot ile aynı anda kulüpten ayrıldı. Onun halefi Andoni Iraloa ise kendi teknik ekibini beraberinde getirdi.





Van der Ham, teknik direktörlük kariyerine Hollanda altyapısında henüz 16 yaşındayken başladı. Daha sonra RKC Waalwijk, NAC Breda ve Heracles Almelo'da video analisti olarak çalıştı. 2018 ile 2019 yılları arasında aynı görevde Hollanda U19 Milli Takımı için de görev yaptı.

Van der Ham, 2022'de Feyenoord Rotterdam'da Slot'un teknik ekibine katıldı. Slot'un 2024'te FC Liverpool'a geçişinden birkaç ay sonra, onu video analisti olarak Premier League'e kadar takip etti. Van der Ham, toplamda yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Reds için çalıştı ve 2025'te Premier League'i kazandı.

BVB: Yeni bir greenkeeper da gelecek

BVB'de gelecekte baş analist olarak teknik direktör Niko Kovac'a destek vermesi bekleniyor. Kovac'ın yardımcı antrenörleri kardeşi Robert, Filip Tapalovic ve Stephen Rands. Kaleci antrenörü olarak ise Matthias Kleinsteiber görev yapıyor. Habere göre van der Ham'ın yanı sıra İngiltere'den ikinci bir yeni isim daha geliyor: Greenkeeper Scott Tingley. Tingley, son olarak 10 yılı aşkın süre boyunca ikinci lig ekibi FC Watford'un zemininden sorumluydu.

Dortmund kafilesi, pazar günü Japonya'daki hazırlık kampından döndü ve şimdi yeni sezon hazırlıklarını ülkesinde sürdürüyor. BVB, pazar günü FC Arsenal ile hazırlık maçında karşılaşacak. İlk resmi maç ise 22 Ağustos'ta Supercup'ta duble şampiyonu FC Bayern'e karşı oynanacak. 29'unda Bundesliga açılışında Hamburger SV, Dortmund'a konuk olacak. Ardından 1 Eylül'de DFB-Pokal 1. Tur'da rakip HEBC Hamburg olacak.