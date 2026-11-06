Xavi, Hollanda Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki yaklaşan maçlar için kadrosunu açıkladı. Hollanda'nın kadrosunda önceki milli maç dönemine göre bazı değişiklikler var.

Luciano Valente uzun süredir Feyenoord'da iyi performans gösteriyor ancak Xavi onu yine kadroya almadı. Manchester United'a dönen Matthijs de Ligt, FC Twente forveti Wout Weghorst ve Memphis Depay da kadro dışında kaldı. Gjivai Zechiel ise Mexx Meerdink ve Ruben van Bommel gibi kadroya çağrıldı.

Frenkie de Jong, Hollanda Milli Takımı'nın kadrosuna geri döndü. Milli formayı 70 kez giyen oyuncu, son olarak Dünya Kupası'nda, Hollanda'nın son 32 turunda Fas'a elendiği maçta oynamıştı. AS Roma'da formda olan Donyell Malen de Hollanda Milli Takımı formasını son kez Dünya Kupası'nda giydi.

Brian Brobbey, Premier Lig'in son sırasındaki Sunderland'de zorlu bir sezon geçiriyor. Buna rağmen Xavi, eylülde Almanya'ya karşı oynayan (1-1) ve ardından sakatlık nedeniyle kadrodan ayrılan eski Ajax oyuncusuna yer verdi.

Bu milli maç döneminde sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan oyuncular da var. Ryan Gravenberch, Liverpool'un son iki maçını kaçırdı. Jorrel Hato ise hafif bir sakatlık nedeniyle Yunanistan ve Almanya maçlarında oynayamayacak.

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Kenneth Taylor, Lazio ile Serie A'nın zirvesinde yer alıyor ve Gennaro Gattuso'nun takımında önemli bir rol üstleniyor. Yine de Xavi onu kadroya çağırmayı gerekli görmedi. Eski Ajax orta saha oyuncusu, önceki milli maç döneminde yalnızca 23 dakika süre almıştı.

Hollanda Milli Takımı şu anda UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nun lideri. Takım, teknik direktör Xavi yönetimindeki ilk dört milli maçında sekiz puan topladı.