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Alexander Zverev ona bir galibiyet armağan etti; Nick Woltemade ise üst düzey sporcular arasındaki kısa sohbetin ardından ona bir forma verdi.

Futbolcu Woltemade, Torino'daki ATP Finalleri'nin ikinci grup maçında Zverev'in Ben Shelton'ı (ABD) 6-2, 7-6 (7-4) yenmesinin ardından Sky'a yaptığı açıklamada, "İlk kez bir tenis maçı izledim. Bir anda fırsat çıktı, çok sevindim. Çok güzeldi" dedi.

Woltemade, yeni yuvası olarak seçtiği Torino'da tenisin yanı sıra kulübü Juventus ve millî takım hakkında da konuştu. Torino'da olmanın "çok güzel" olduğunu belirten Woltemade, "Juve çok büyük bir kulüp, taraftarların burada büyük sevgisi var. Çok memnunum" dedi. Woltemade, yazın Premier League ekibi Newcastle United'dan İtalya'ya kiralanmıştı. "Son maçlar kişisel olarak benim için oldukça iyi geçti, giderek daha iyiye gitti. Giderek daha iyi uyum sağlıyorum."

Woltemade, millî takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından kadroya alınmamasına rağmen Almanya Millî Takımı'nın Sırbistan (3-1) ve Hollanda (5-0) karşısındaki iki Uluslar Ligi galibiyetini büyük bir heyecanla takip ettiğini söyledi. "İzlemesi çok ama çok güzeldi. Oyundan büyük keyif alıyorlardı, teknik direktörün çok iyi aktardığı pek çok unsur vardı. Benim için de bir seyirci olarak izlemesi keyifliydi" dedi.