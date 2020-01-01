Son Heung-min: Futbolu bıraktıktan sonra evleneceğim

Tottenham'ın Güney Koreli yıldız Son Heung-min, önceliğinin üst düzey futbol oynamak olduğunu ve evliliği ikinci plana koyduğunu söyledi.

Premier Lig ekiplerinden 'da oynayan Son Heung-min, The Guardian'a özel röportaj verdi.

28 yaşındaki oyuncu, babasının kendisine evlilik ile verdiği tavsiyeyi uygulayacağını ve emekli olana kadar evlenmeyi düşünmediğini söyledi:

"Babam, futbolu bırakana kadar evlenmemem gerektiğini söyledi. Bu fikre ben de katılıyorum. Evlendiğiniz zaman aileniz, eşiniz ve çocuklarınız hayattaki önceliğiniz olur; futbol ise ikinci sırada gelir. Üst düzey futbol oynamaya devam ederken futbolun hayatımın merkezinde yer almasını istiyorum. Bu seviyelerde ne kadar daha oynayabileceğinizi bilemezsiniz. Futbolu bırakınca, 33-34 yaşına gelince hala aile kurma şansım olabilir."

Daha fazla takım

Avrupa'daki teknik direktörlerin, takımdaki oyuncularının evlenip bir düzen kurmasını tercih ettiği hatırlatıldığında Son, "Saha dışında içmeye gitmek gibi yapılacak çok şey var ama bu tarz şeyleri seven biri değilim. Üst düzey futbol oynayarak herkesi mutlu etmek istiyorum. Örneğin Wembley'de oynadığımız maçlarda kaç tane Kore bayrağı görüyorsunuz? Seviyemi olabildiğince yüksek tutmak istiyorum, ülkeme borcumu böyle ödemek istiyorum. Bu benim için çok önemli. 'nin bir elçisi gibi hissediyorum, böyle de olmam gerekiyor. Biz saat 15:00'te maç yaparken Kore'de gece yarısı oluyor. Şampiyonlar Ligi maçları 20:00'de oynanırken Kore'de insanlar bizim maçları hala izliyor oluyor. Bunun karşılığını vermeliğim, kendimi sorumlu hissediyorum" dedi.