Tottenham'ın yıldızı Son Heung-min, bu sezon yeterli performans sergileyemediğini söylerken Antonio Conte'nin kovulmasından kendini sorumlu tuttu.

Son'un performansı bu sezon düştü

Conte görevinden alındı

Güney Koreli oyuncu eski manejerinden özür diledi

NE OLDU? Tottenham, Antonio Conte'yi görevinden alırken Son Heung-min bu duruma bir hayli üzüldü ve eski menajerine mesaj gönderdi.

NE SÖYLENDİ? Güney Kore'nin Uruguay'a 2-1 yenildiği maçın ardından konuşan Son Heung-min şunları söyledi: "Conte için çok üzgünüm. O dünya standartlarında bir menajer. Birlikte harika bir yolculuk geçirdik, ona çok teşekkür ediyorum. Diğer oyuncular onun hakkında ne düşünüyor bilmiyorum ama ben onun için üzgünüm. Daha fazlasını yapmalıydım ama yapamadım. Takıma yardım edemedim ve kulüpten gittiği için kendimi sorumlu hissediyorum. Teknik direktör olarak kesinlikle büyük bir yetenek ve deneyimi vardı. Eminim ki kariyerinde büyük başarılar elde edecek."

DAHA FAZLASI: Antonio Conte, sezon başında Son Heung-min hakkında yaptığı açıklamalarda ona güvenini şu sözlerle anlatmıştı: "Son gerçekten olağanüstü bir oyuncu. Mesela kızıma bir koca bulmam gerekse onun gibi biriyle olmasını isterdim."

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