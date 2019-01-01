Son: Gomes'ten özür diledim

Tottenham'ın Güney Koreli futbolcusu Son Heung-min, Everton maçında sakatlanan Andre Gomes'ten özür dilediğini söyledi.

Premier Lig'in 11. haftasında ile karşı karşıya gelmiş ve karşılaşma 1-1 sonuçlanmıştı. Mücadelenin 79. dakikasında Son Heung-min'in müdahalesi sonucunda Everton'dan Andre Gomes'in ayağı kırılmıştı ve Güney Koreli futbolcu direkt olarak kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

Sakatlık anında büyük bir üzüntü yaşayan ve gözyaşları içinde sahayı terk eden Son, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kızılyıldız maçının ardından bu durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son, "Ona iyi dileklerimi söylemek için mesaj attım. Hem ondan hem de ailesi ve takım arkadaşlarından özür dilediğimi söyledim. O da bana cevap verdi ancak henüz okuyamadım. Kendimi hala çok kötü hissediyorum."

"Futbol, bu tarz olayların yaşanabileceği bir spor ancak kimse bunları görmek istemez. Bunlar yaşandığı ve içine dahil olduğum için çok üzgünüm. Şu birkaç gün çok zor geçti."

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"Sakatlanan Gomes'ti elbette; ancak çevremdeki insanlar bana oldukça güçlü mesajlar gönderdi. Takım arkadaşlarım, hayranlar, 'den insanlar, hatta Everton taraftarları bile. Bu mesajlar için çok minnettarım. Bana gösterdikleri desteğin karşılığını sahada vermek istiyorum. Yapabileceğim tek şey bu. Gomes'e de saygı duymak istiyorum ve ancak daha fazla çalışarak saygımı gösterebilirim."

6 Kasım Çarşamba günü resmi Twitter hesabı üzerinden sağlık durumuna ilişkin video paylaşan ve Everton taraftarlarına destekleri için teşekkür eden Gomes şunları söylemişti:

"Operasyonum başarılı geçti; hatta eve bile geldim, ailemle birlikteyim. Destek verici mesajlarınız için hepinize teşekkür etmek istiyorum."