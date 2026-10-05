Bayern Münih, İngiliz forveti Harry Kane ile sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatma konusunda görüşmelerin son aşamasına ulaştı.

Bayern Münih, forvetinin geleceğini güvence altına almaya çok yaklaştı. "Sky Sport Almanya" ağının özel bilgilerine göre, Bavyera ekibi ve Harry Kane, sözleşme yenileme görüşmelerinde kayda değer bir ilerleme kaydetti.

Buna göre, 2027 yazına kadar devam eden mevcut iş sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzatılması planlanıyor. İki taraf arasındaki görüşmeler şu anda son aşamada sürerken, yeni sözleşmenin son detayları netleştiriliyor.

Kane ile Almanya'nın rekortmen şampiyonu arasındaki görüşmeler belirlenen plana uygun olarak ilerliyor; bu nedenle sözleşme uzatmasının başarıyla tamamlanabileceğine dair her iki tarafta da büyük bir güven hâkim.

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Henüz nihai imza atılmadı ve sözleşmenin imzalanması için belirli bir tarih tespit edilmedi.

Kane, 2023 yazında Tottenham Hotspur'dan Bayern Münih'e yaklaşık 100 milyon euro karşılığında transfer oldu. O tarihten bu yana 33 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih ile çıktığı 154 resmi maçta 152 gol kaydetti ve 34 gole asist yaptı.

İngiltere Millî Takımı'nın kaptanı, Bayern Münih ile Almanya Ligi'nde iki, Almanya Kupası'nda bir ve Süper Kupa'da iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı; ayrıca Kane, üç sezonun tamamında Almanya Ligi'nin gol kralı oldu.