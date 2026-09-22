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Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport
Christian Guinin
Çeviri:

Son derece sıra dışı hamle: BVB’nin iki oyuncusu U23’e gönderildi

Bundesliga
M. Beier
M. Sabitzer
Dortmund
Almanya
Avusturya

Kendi milli takım teknik direktörleri tarafından kadroya alınmamaları nedeniyle Maximilian Beier ile Marcel Sabitzer’in gelecek hafta BVB’de görünüşe göre U23 ile antrenman yapması gerekecek. Bu, kicker’ın haberinden anlaşılıyor.

Buna göre Dortmundlu iki profesyonel futbolcu önce bireysel koşu çalışmaları yapacak, ardından amatör takıma geçecek. İddiaya göre benzer durum kalan kaleci ekibi ile antrenör, fizyoterapist ve daha birçok çalışandan oluşan ekiplerin büyük bölümü için de geçerli.

Beier, Milli Takım Teknik Direktörü Jürgen Klopp tarafından Nations League'deki milli maçlar için Almanya kadrosuna çağrılmazken, Sabitzer ise Avusturya Milli Takımı'nın maçlarına katılımını kendi isteğiyle iptal etti. Bunun gerekçesi olarak da "enerjisini dikkatli kullanmak" zorunda olduğunu gösterdi.

BVB'nin sağlıklı durumdaki diğer tüm saha oyuncuları ise bu sırada kendi milli takımlarıyla görevde. Toplamda 20 Dortmundlu profesyonel futbolcu, bu uzun milli maç arasına çağrıldı.

Emre Can ya da Justin Lerma gibi sakat yıldızlar ise bu arada geri dönüşleri için rehabilitasyon sürecinde düzenli olarak çalışmayı sürdürecek.

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