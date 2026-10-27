8 kez Ballon d'Or kazanan Arjantinli Lionel Messi, ülkesinin milli takımıyla Dünya Kupası'ndaki performansının ardından ödülün 2026 sürümündeki yolculuğunu beşinci sırada tamamladı. Bu sonuç, 39 yaşına ulaşmasına ve uluslararası kariyerinin sonuna yaklaşmasına rağmen adını en prestijli bireysel ödüllerin rakipleri listesine yeniden soktu ve Avrupa futbolunun ışıklarından uzaklaşmasına rağmen bireysel kürsülere geri dönme olasılığını açık bıraktı.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, Messi'nin cuma günü Prenses Asturias Ödülü'nü almak için Oviedo'ya gitmesinin ardından pazartesi akşamı Londra'da düzenlenen Ballon d'Or töreninde yer almadığını belirtti. Messi daha sonra Inter Miami ile New York karşısında oynamak için Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü; takımının 2-0 mağlup olduğu bir maçtı.

Arjantinli yıldızın yokluğu, bu yaz uluslararası futbolu bırakmasının ardından geldi. Dokuzuncu Ballon d'Or'u kariyerine ekleyemese de, Arjantin milli takımıyla kariyerinde öne çıkan bir durak olan Dünya Kupası'ndaki üstün performansından yararlanarak sıralamada beşinci sırayı elde etmesiyle dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Messi, final maçına kadar 8 belirleyici gol kaydettiği güçlü bir turnuva sergiledi; ancak ülkesinin milli takımı uzatmaların ardından İspanya'ya 1-0 mağlup oldu. Bu, Arjantin forması altında 208 maçta 126 gol kaydettiği uluslararası yolculuğunun acı dolu bir sonu oldu.

Törende hazır bulunmamasına rağmen Messi, ödülün önceki kazananlarını gösteren bir video klipte adı belirdiğinde London Palladium'daki seyircilerden sıcak bir alkış aldı. Bu, popülerliğinin ve tarihin en önde gelen futbol yıldızları arasındaki konumunun sürdüğünü yansıtan bir sahneydi.

Messi'nin rakamları Avrupa'nın elit isimleriyle yarışmaya yetmiyor

Messi'nin adaylığı, büyük Avrupa liglerindeki haftalık rekabetten uzak olmasına rağmen geldi. Oylamanın kapsadığı dönemde Inter Miami ile 41 maçta 40 gol kaydedip 27 asist yaptı; ancak Amerikan liginde oynaması ona Avrupa'nın elit kulüpleri karşısındaki aynı görünürlüğü sağlamadı.

Beşinci sıraya ulaşmasıyla Messi, Ballon d'Or adaylıklarındaki toplam sayısını 17'ye çıkardı; bunların 14'ünde ilk üç arasında yer aldı ve kürsüye çıkma sayısında bir rekora imza attı. Adaylık sayısında ise Cristiano Ronaldo toplam 18 kez ile onun önünde bulunuyor.

Messi'nin Inter Miami ile Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunduğundan, kulüpler düzeyinde kariyerini sürdürmesinin önü hâlâ açık; ancak Ballon d'Or için yeniden yarışma şansı, onu küresel ilgi odağına geri döndürecek olağanüstü bir sezon ortaya koyma becerisine bağlı görünüyor.

Öte yandan, Messi ile Ronaldo arasındaki tarihî rekabet döneminin sona yaklaştığı görülüyor. İkili, 2008 ile 2021 yılları arasında 13 ödülden 12'sini kazanarak ödüle hâkim olmuştu; ardından rekabet yeni bir yıldız kuşağına geçti.

Bu tartışma, Mbappe'nin, İngiliz forvet Harry Kane'e giden 2026 Ballon d'Or'unu kazanamamasının ardından baskı altına girdiği bir dönemde geliyor; bu sonuç, Fransız yıldızın bazı taraftarlarının beklentileriyle örtüşmedi.