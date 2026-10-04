Barcelona kulübü, yarın ve öbür gün İtalya'da Como Gölü kıyısında düzenlenecek olan 13. EuroLeague Kulüpler Zirvesi'nde en üst düzeyde temsil edilecek.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barça başkanı Joan Laporta sonunda Barcelona heyetine başkanlık edecek. Laporta başlangıçta bu görevi, yönetim kurulu üyesi ve basketbol bölümü başkanı Sisco Pujol ile icra direktörü Xavi O'Callaghan'a devretmeyi düşünmüştü.

Ancak Laporta, Amerikan Ulusal Basketbol Birliği'nin (NBA) EuroLeague turnuvasını devralıp satın almasının onaylanmasının veya mevcut modelle devam edilmesinin karara bağlanacağı toplantının öneminden ötürü sonunda heyete bizzat liderlik etmeye karar verdi. Laporta, Barcelona'nın nihai tutumunu belirlemeden önce tartışmaları dinlemek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla zirveye katılıyor.

Toplantının özü şu: EuroLeague'in sahibi olan kulüpler, önlerindeki iki seçeneği değerlendirmek zorunda. Birincisi, yönetimi kulüplerin elinde tutarak ve iş planını uygulayarak EuroLeague'de kalmak.

İkincisi ise NBA ile birleşmek: Mevcut en iyi mali ve idari teklifi kabul etmek; bu seçeneğin turnuvanın mutlak kontrolünden vazgeçmek ve Amerikan iş modelini benimsemek anlamına geldiğinin tam bilincinde olarak.

Bu toplantı, sahiplere söz hakkı vererek aralarında güven inşa etmeyi ve toplantı süresince genel hatlarıyla şu üç ana noktayı ele almayı amaçlıyor:

- 13 sahibin lisanstan ticari imtiyaza (franchise) geçişi.

- Rekabetin kapsamını genişletmeye yönelik gelen tekliflerin ve yeni imtiyazların kabul sürecinin değerlendirilmesi.

- Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi Birliği (NBA) ile görüşmeye devam mı etmeliyiz, yoksa bundan vazgeçip Avrupa Ligi'nin kulüpler tarafından yönetilmesine devam mı etmeliyiz?

Laporta'nın İtalya'ya gitme kararı, bu hafta Kopenhag'da Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) toplantısının kenarında gerçekleşen önemli bir görüşmenin etkisiyle alındı; burada Laporta, elit basketbol takımlarına sahip futbol kulüplerinin başkanlarına NBA'in Avrupa'daki projesinin avantajlarını ve yatırımlarını anlatmak üzere Danimarka'yı ziyaret eden NBA Birliği başkan yardımcısı Mark Tatum ile bir araya geldi.

Bu görüşmeye Barcelona, Real Madrid ve Bayern Münih kulüpleri katıldı; ayrıca Amerikan Birliği, Paris Saint-Germain ve AC Milan'ı da yeni ortama katılmaya ikna etmek istiyor.

Bunun yanı sıra Joan Laporta, İspanyol basketbolunun efsanesi, Barcelona'nın eski oyuncusu ve Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs ve Milwaukee Bucks formalarıyla NBA'in tarihi yıldızı Pau Gasol ile sürdürdüğü istişareler sayesinde Amerikan projesine ilişkin kapsamlı ve ayrıntılı bir öngörüye sahip.

"NBA Avrupa" projesi: Yatırım hedefi 12 şehir

"NBA Avrupa" projesi, 12 büyük Avrupa şehrinde yer edinmek üzerine kuruluyor: Barcelona, Madrid, Atina, Roma, Milano, Londra, Paris, Berlin, Münih, İstanbul, Manchester ve Lyon. Bu şehirler, 16 takımdan oluşan bir ligin çekirdeğini oluşturacak (rekabetçi teklifler yoluyla 4 kulüp daha eklenecek).

NBA, küresel çapta ezici popülerliği ve spor turnuvalarını ticari olarak yatırıma dönüştürme ve geliştirme konusundaki geniş pazarlama deneyimi nedeniyle dev futbol kulüplerini proje listesine katmak için güçlü bir çaba gösteriyor.

Barcelona kulübü ise, yeni Palau Blaugrana'nın inşasının başlamasını bekliyor; kulüp, Espai Barça projesini mali açıdan etkileme niyetinde olmadığını vurguluyor.

Bu, inşaatın bir şirkete verilmesi ve karşılığında şirketin, bir imtiyaz anlaşması kapsamında 35 ila 40 yıl arasında etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere tesisi işletmesi yoluyla gerçekleştirilebilir.

Barcelona'nın Avrupa'daki NBA ligine katılması, yeni sarayı inşa etmek isteyen yatırımcılar için başlıca bir cazibe unsuru olacak.

Her halükarda Barcelona, NBA ile EuroLeague teklifleri arasındaki nihai kararını vermeden önce tüm görüşleri dinlemek istiyor.