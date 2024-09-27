SON DAKİKA: Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı açıklandı!

A Milli Takım'ın yıldızı Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu.

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen A Milli Takım'ın yıldızı Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu.

Tecrübeli ofansif orta saha oyuncusu, yaz boyunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmış ancak Türkiye'den hiçbir kulübe imza atmamıştı.

Yusuf Yazıcı'nın menajeri, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 27 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönmek istemediğini bildirmişti.

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İşte yeni takımı

Bu yaz adı sürekli 3 büyük kulüple anılan ve şu anda hâlâ boşta olan Yusuf Yazıcı ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Yunan gazeteci Nikos Kotsis'in to10'daki iddiasına göre Yazıcı, Yunan ekibiyle el sıkıştı.

'Bugün Atina'da olacak'

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

"Yusuf Yazıcı, Olympiakos'ta! 27 yaşındaki Türk orta saha aradığını Olympiakos'ta buldu.

Sözlü anlaşmanın sağlanmasının ardından Yusuf Yazıcı, Yunanistan'a gelmeye hazırlanıyor. Yazıcı bugün Atina'da olacak."