SON DAKİKA: Vinicius Junior'a Ballon d'Or şoku! Törene katılmama kararı alındı

Vinicius Junior'ın Ballon d'Or'u kazanacağı düşünülüyordu. Ancak son saatlerde gelen haber Real Madrid'i ve oyuncuyu şoke etti.

Avrupa'da her sene yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü bu akşam sahibini bulacak. Törene saatler kala Ballon d'Or puan listesinin sızdırıldığı iddia edildi.

Geçen sezon gösterdiği müthiş performans sonrası tüm futbol dünyası Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius Jr'ın ödülü kazanmasına kesin gözüyle bakıyordu. Fakat son gelen haberler Madrid cephesinde şoke etkisi yarattı.

Ödül Rodri'ye veriliyor

Son sızdırılan listeye göre Ballon d'Or ödül Vinicius'un değil, Manchester City'nin yıldızı Rodri'nin olacak. Son gelişmelere göre Rodri şu anda Ballon d'Or'u kazanmak için en büyük favori.

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Real Madrid törene katılmıyor

İspanya'dan da bu iddiaları doğrulayan haberler geldi. Real Madrid, Vinicius'un ödülü kazanamayacağını öğrendikten sonra Ballon d'Or galası için Paris'e gitmeme kararı aldı.

İspanyol medyasının haberine göre Madrid kulübü, ödülü Vinicius'a vermemenin oyuncuya ve Real Madrid'E saygısızlık olduğuna inanıyor.