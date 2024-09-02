SON DAKİKA: Victor Osimhen, İstanbul devine imza atıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i radarına aldı. İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye resmi teklif yaptı.
İşte Osimhen'in maaşı
Sözleşmeyle ilgili detaylar açıklanırken oyuncunun 11 milyon Euroluk maaşının tamamı Galatasaray tarafından karşılanacak. Yıldız ismin 1 yıllığına kiralanacağı açıklandı.
Suudi Arabistan'a gidiyordu
Victor Osimhen'in Al Ahli hayali transferin son gününde gerçekleşmedi.
Sky Sports'un haberine göre, Napoli, Al-Ahli'nin teklif ettiği 80 milyon euro'ya (67 milyon sterlin/88 milyon dolar) ek olarak 5 milyon euro (4 milyon sterlin/5.5 milyon dolar) daha talep etti ve transfer bu nedenle gerçekleşmedi.
Napoli'ye kızgın
Al-Ahli'ye transferi gerçekleşseydi dört sezon boyunca yıllık 40 milyon euro kazanacak olan Osimhen ise Napoli'ye kızgın.
Gelecek maç
Transferin başarısız olmasının ardından Victor Osimhen ve menajeri, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ve sportif direktör Giovanni Manna ile telefonda öfkeli bir görüşme gerçekleştirdi.
Bunun ardından kulüple arası açılan Osimhen'e Napoli bazı yaptırımlarda bulundu.