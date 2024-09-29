SON DAKİKA: Victor Osimhen'in menajeri İstanbul'da! Şok gelişme...

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in menajerinin İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 3-0'lık üstünlüğü yakaladığı maçta sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

İlk yarıda 3-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, maçın 3-3'e gelmesine engel olamadı ve iki puan kaybetti.

Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray'da bugün çarpıcı bir Osimhen gelişmesi yaşandı. Skorer'den Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, yıldız oyuncu ile ilgili son gelişmeler aktardı.

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'Menajeri İstanbul'a geliyor'

Söz konusu programda şu ifadelere yer verildi:

"Osimhen'in menajeri Roberto Calenda Galatasaraylı yöneticileri aradı ve görüşmek istediğini söyledi. Bu telefonda yapılan görüşme Osimhen'in Galatasaray'da mutlu olduğuna dair bir görüşmeydi.

Bu hafta Osimhen'in menajeri İstanbul'a geliyor ve yöneticilerle görüşecek. Osimhen, Galatasaray'da mutlu ama bu hafta yapılacak görüşmede ne konuşulur şu anda bilemiyoruz.

'Sözleşmesinde özel bir madde yok'

Chelsea ve Juventus'un Osimhen'i istemesi kadar normal bir şey yok. Galatasaray'daki sözleşmesinde Ocak ayında ayrılabilir diye bir madde yok.

Galatasaraylıları endişelendirecek bir durum yok şu an için. Bu hafta içi bir görüşme yapılacak.

Oyuncu Galatasaray'da mutlu, yönetim de bedeli ne olursa olsun çift haneli bir gelir de elde edilse yarı dönemde bu paraya tenezzül etmez. Sezon sonuna kadar takımda tutmaya çalışır."