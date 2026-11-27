Real Madrid, Faslı oyuncusu Brahim Diaz'ın sözleşmesini 2031'e kadar uzattığını açıkladı. Taraflar arasındaki birliktelik dört sezon daha sürecek. Bu adım, İspanyol kulübünün son dönemde sınırlı süre alan oyun kurucusunu kadrosunda tutmakta kararlı olduğunu gösteriyor.

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Kulüp, bugün (cuma) yayımladığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İspanyol ekibi Real Madrid ile Brahim Diaz, oyuncunun kulüple bağını 30 Haziran 2031'e kadar sürdürecek bir sözleşme uzatması konusunda anlaştı.”

İspanyol “AS” gazetesinin aktardığına göre anlaşma, 2027 yazında sona erecek olan mevcut sözleşmenin 2031'e kadar uzatılması şeklinde gerçekleşti ve oyuncunun maaşı da yeni sözleşmeye uygun biçimde iyileştirildi.

Müzakereler geçen hazirandan bu yana ileri bir aşamaya ulaşmıştı. Gazete o dönemde tarafların anlaşmaya yaklaştığını duyurmuş, ardından son ayrıntılar netleşerek uzatma resmiyet kazandı.

Real Madrid yönetimi ile oyuncunun iş birliğini uzun vadede sürdürme konusundaki ortak isteği sayesinde müzakerelerde kayda değer bir sorun yaşanmadı. Kulüp, Brahim Diaz'ı gelecekte güvenebileceği isimlerden biri olarak görürken, oyuncu da Real Madrid formasıyla başarıya ulaşma hayalinden vazgeçmiş değil.

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Diaz, son on gün içinde sözleşmesini yenileyen dördüncü Real Madrid oyuncusu oldu. Ondan önce Arda Güler, Aurélien Tchouaméni ve Thibaut Courtois sözleşme uzatmıştı.

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Brahim, Real Madrid'e 19 yaşındayken geldi. Ocak 2019'da 15 milyon euro bonservis bedeli ve performansa bağlı 5 milyon euroluk ek ödemeler karşılığında Manchester City'den transfer edildi. Üstelik İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi aynı yılın haziran ayında sona ermek üzereydi.

Manchester City, o dönemki teknik direktörü Pep Guardiola'nın planlarında, takım arkadaşı ve yakın dostu Phil Foden'ın yükselişiyle eş zamanlı olarak önem kazanmaya başlayan genç oyuncuyu elinde tutmak istiyordu. Ancak Real Madrid'in devreye girmesi transferin seyrini değiştirdi.

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Rapora göre İspanyol kulübü, Brahim'i bedelsiz kadrosuna katmak için City'deki sözleşmesinin bitmesini beklemedi. Erken harekete geçerek transferi Ocak 2019'da tamamladı ve bu, Real Madrid'in bugüne kadar yaptığı son devre arası transferi oldu.

Memleketi Malaga'dan küçük yaşta İngiltere'ye taşınan Brahim'in o günden beri hayali, İspanya'ya dönmek ve Real Madrid'de bir başarı hikâyesi yazmaktı. Son aylarda büyük mali güce ve cazip sportif projelere sahip kulüplerden teklifler almasına rağmen bu hayal değişmedi. Söz konusu kulüpler onu Real Madrid'den ayrılmaya ikna edemedi.

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Milan deneyimi daha olgun bir yıldız yarattı

Brahim, Real Madrid'e dönmeden önce İtalyan ekibi Milan'da üç sezon süren başarılı bir kiralık dönem geçirdi. İlk sezonun ardından kiralama süresi uzatılmıştı.

İtalyan kulübü oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak istediğini defalarca dile getirse de Real Madrid tavrından taviz vermedi. Milan'a oyuncuyu satın alma imkânı tanıyan bir madde eklenmesini reddeden kulüp, kiralamayı satın alma opsiyonu olmadan onaylamakla yetindi.

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Milan'da 10 numaralı formayı giyen Brahim, takımın etkili isimlerinden biri haline geldi. 2022'de Serie A şampiyonluğuna katkı sağlayan oyuncu, 2023'te takımın Şampiyonlar Ligi yarı finaline uzanan yolculuğunda da yer aldı.

Milan formasıyla 124 maça çıkan oyuncu, bu deneyim sayesinde gelişip daha fazla tecrübe kazandı. 2023'te Real Madrid'le yeni bir sözleşme imzalayarak geri döndü ve şimdi 2031'e kadar uzatılan sözleşme de bu oldu.

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Brahim'in o dönem İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'yi takımda etkili bir rol üstlenebileceğine ikna etmesi gerekiyordu. Sezon içinde hocanın planlarına geç girmesine rağmen eline geçen fırsatları değerlendirmeyi başardı ve Ancelotti'ye kadroda daha fazla yeri hak ettiğini kabul ettirdi.

Performansı yükseldikçe Real Madrid'deki konumu da güçlendi. Oyuncu ayrıca büyük bir sponsorluk anlaşmasıyla Adidas'ın en çok önem verdiği yüzlerden biri haline geldi.

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Fas ona liderlik rolü verdi

Uluslararası arenada ise Brahim Diaz, rapora göre İspanya Milli Takımı'ndan kendisini formasını giymeye ikna etmek için yeni bir temas gelmemesinin ardından Fas Milli Takımı'nı temsil etmeyi seçti.

“Atlas Aslanları” oyuncuya öne çıkan bir konum ve liderlik rolü verdi. Böylece Brahim, Fas projesinin ana yüzlerinden biri haline geldi ve 10 numaralı formayı giydi.

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Brahim son Dünya Kupası'nda dört asistle dikkat çekti. Bu alanda ondan daha iyisini yapan tek isim Michael Olise oldu. Ayrıca hukuki yansımaları hâlâ devam eden Afrika Uluslar Kupası'nda beş golle gol krallığında zirvede yer aldı.

Az süreye rağmen dikkat çeken rakamlar

Real Madrid'de ise Brahim'in önünde daha fazla süre alma gibi bir zorluk bulunuyor. Rapordaki verilere göre oyuncu şu ana kadar yalnızca 258 dakika sahada kaldı.

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Sınırlı süresine rağmen oyuncu, her fırsat bulduğunda dikkat çekici bir katkı sunmayı sürdürüyor. Bunun son örneği PSV Eindhoven karşısında yaşandı: 80. dakikada oyuna giren Brahim, yalnızca dört dakika sonra boş alana attığı kusursuz pasla Kylian Mbappé'nin golünü hazırladı ve Fransız forveti gol için ideal bir fırsatla karşı karşıya bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakamları hücumdaki etkisini gözler önüne seriyor. Brahim, bu sezon turnuvada dört asistle Real Madrid'in en çok asist yapan oyuncuları listesinin zirvesinde Arda Güler'le birlikte yer alıyor. Üstelik Güler çok daha fazla süre almış durumda.

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Takım içinde asist sayısında Brahim'i geride bırakan isimler yalnızca dokuz asistli Güler ile beşer asistli Mbappé ve Jude Bellingham. Ancak Faslı oyuncu, 64,5 dakikada bir asist ortalamasıyla aralarındaki en iyi asist oranına sahip.

Brahim, fırsat azlığına sakin yaklaşmaya çalışıyor. Takımda alışık olduğu rolü yeniden kazanmak için aldığı her dakikayı değerlendiriyor, çalışmaktan geri durmuyor ve yeteneklerini kanıtlama isteğini kaybetmiyor.

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Oyuncu, gollerini kutlarken sıklıkla tekrarladığı “zor olanı kolaylaştırmak” felsefesini sürdürüyor. Bu anlayışla Fas Milli Takımı'nın en parlak yıldızlarından biri ve Real Madrid'de etkili bir isim olmayı başardı.