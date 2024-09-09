SON DAKİKA: Sergio Ramos, İstanbul'a imzaya geliyor

Son olarak Sevilla'da forma giyen Real Madrid efsanesi Sergio Ramos'un İstanbul devine geleceği iddia edildi.

İspanya LaLiga kulübü Sevilla'dan ayrıldıktan sonra yeni bir takım arayışı içinde olan Sergio Ramos ile ilgili İspanya'dan flaş bir iddia gündeme geldi.

beIN SPORTS Türkiye'nin, El Nacional kaynaklı haberine göre Galatasaray, tecrübeli savunmacıyı ile ilgileniyor.

Gelen teklifin rekabetçi bir ligde kariyer uzatma fırsatı olarak görüldüğü aktarıldı.

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Sergio Ramos'un 2023-24 sezonu performansı

38 yaşındaki savunmacının Trendyol Süper Lig'e gelişinin Galatasaray dışında tüm takımlara referans sağlayabileceği de öne sürüldü.

2023/24 sezonunda Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen Sergio Ramos, geçtiğimiz sezon çıktığı 37 maçta; 7 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

Sergio Ramos'un kariyeri

Profesyonel futbol kariyerine Sevilla'nın altyapısında başlayan Sergio Ramos, 2005 yılında Real Madrid'e transfer oldu.

Los Galacticos'ta 16 sene forma giyen tecrübeli oyuncu, 2021'de PSG'ye imza attı.

İki sezon PSG'de oynayan Ramos 2023'te ise çocukluk kulübü Sevilla'ya döndü.

İspanyol ekibi ile sözleşmesi biten Sergio Ramos şu anda serbest oyuncu statüsünde.