Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun Türkiye'ye çok beklenen transferi nihayet gerçekleşti. Ancak, gerçek sonradan açıklandı.

TFF 2. Lig ekibi Karaman FK, Cristiano Ronaldo'nun kiralandığını resmen duyurdu. Ancak, gerçek sonradan anlaşıldı.

Karaman FK'nın açıklaması şu şekilde:

"Karaman Futbol Kulübü olarak genç yetenek Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ile 7+0 günlük sözleşme imzalamış bulunmaktayız!"

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Cristiano Ronaldo ise imza töreninde şöyle konuştu:

"7 numaralı formayı istedim, Polat Yaldır giydiği için vermediler. O yüzden 70 numara ile sahada olacağım. Burada Santiago Bernabéu'dan, Old Trafford'tan daha iyi bir stadyum var. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum."

Karaman FK'nin X paylaşımının 1 Nisan şakası olduğu kısa süre içinde anlaşıldı ve tam da bu noktada Grok devreye girdi.

X'in doğrulama robotu Grok, "Hayır, doğru değil. Karaman FK'nin Ronaldo'yu imzaladığı iddiası, 31 Mart 2025 tarihindeki zamanlama ve absürt detaylar (7+0 günlük sözleşme, 70 numara, stadyum karşılaştırmaları) nedeniyle büyük olasılıkla 1 Nisan şakası. Ronaldo şu anda Al-Nassr'da ve güvenilir kaynaklar bu transferi doğrulamıyor." diyerek şakayı doğruladı.