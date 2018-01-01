Son dakika: Robinho resmen Başakşehir'de

Başakşehir, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu kadrosuna kattı.

Süper Lig'de ilk yarıyı 35 puanla lider tamamlayan Başakşehir, kadrosunu bir dünya yıldızıyla güçlendirdi.

İstanbul ekibi, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

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Başakşehir resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)’nın transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

🤝🏻 "Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)’nın transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun."



Göksel Gümüşdağ pic.twitter.com/a7nlFuNmXb — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 27 Aralık 2018

Kariyerinde Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi dev kulüplerin formasını giyen 34 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Sivasspor'da çıktığı 30 karşılaşmada 12 gol attı ve 5 asist yaptı.