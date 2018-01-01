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Son dakika: Robinho resmen Başakşehir'de

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AA
Başakşehir, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu kadrosuna kattı.

Süper Lig'de ilk yarıyı 35 puanla lider tamamlayan Başakşehir, kadrosunu bir dünya yıldızıyla güçlendirdi.

İstanbul ekibi, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

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Başakşehir resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)’nın transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

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Kariyerinde Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi dev kulüplerin formasını giyen 34 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Sivasspor'da çıktığı 30 karşılaşmada 12 gol attı ve 5 asist yaptı.

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