İspanyol devi Madrid, yıldız oyuncuyu kadrosuna kattığını resmi olarak bildirdi.

NE OLDU? Bellingham'ın Santiago Bernabeu'ya transferi ilk olarak geçen hafta Borussia Dortmund tarafından duyurulmuştu.

Ve Alman kulübü ayrıca 103 milyon €'luk (88 milyon £/110 milyon $) büyük transfer ücretini de onaylamıştı.

19 yaşındaki oyuncu, bu hafta resmen Real ile şartlarını tamamlamadan önce sağlık kontrolünden geçti.

NE SÖYLEDİLER: İspanyol devi, anlaşmayı Çarşamba günü açıklayan resmi bir açıklama yaptı: "Real Madrid CF ve Borussia Dortmund, önümüzdeki altı sezon boyunca kulübümüzle bağlantılı kalacak olan oyuncu Jude Bellingham'ın transferi konusunda anlaştılar."

Kulüp, Bellingham'ın tanıtım törenine ilişkin şunları ekledi: "Yarın, 15 Haziran Perşembe günü saat 12:00'de Real Madrid City'de Jude Bellingham'ın yeni Real Madrid oyuncusu olarak tanıtım töreni yapılacak. Ardından Jude Bellingham, medyanın sorularını yanıtlayacak."