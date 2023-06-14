SON DAKİKA: Real Madrid, Jude Bellingham'ı resmen açıkladı

Can Özer
Jude Bellingham Real MadridGetty Images
Real MadridJ. BellinghamLa LigaDortmundTransfersBundesliga

İspanyol devi Madrid, yıldız oyuncuyu kadrosuna kattığını resmi olarak bildirdi.

NE OLDU? Bellingham'ın Santiago Bernabeu'ya transferi ilk olarak geçen hafta Borussia Dortmund tarafından duyurulmuştu.

Ve Alman kulübü ayrıca 103 milyon €'luk (88 milyon £/110 milyon $) büyük transfer ücretini de onaylamıştı.

19 yaşındaki oyuncu, bu hafta resmen Real ile şartlarını tamamlamadan önce sağlık kontrolünden geçti.

NE SÖYLEDİLER: İspanyol devi, anlaşmayı Çarşamba günü açıklayan resmi bir açıklama yaptı: "Real Madrid CF ve Borussia Dortmund, önümüzdeki altı sezon boyunca kulübümüzle bağlantılı kalacak olan oyuncu Jude Bellingham'ın transferi konusunda anlaştılar."

Kulüp, Bellingham'ın tanıtım törenine ilişkin şunları ekledi: "Yarın, 15 Haziran Perşembe günü saat 12:00'de Real Madrid City'de Jude Bellingham'ın yeni Real Madrid oyuncusu olarak tanıtım töreni yapılacak. Ardından Jude Bellingham, medyanın sorularını yanıtlayacak."

Editörün Seçtikleri